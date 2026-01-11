MotoGP | Esclusiva Tardozzi (Ducati): “Trattiamo con Marquez, Pecco mentalmente rinato”

All’Aspar Circuit abbiamo intervistato in esclusiva Davide Tardozzi, Team Manager Ducati MotoGP. Tardozzi ha analizzato con lucidità lo stato di forma dei suoi piloti, le prospettive tecniche della casa di Borgo Panigale e un mercato che, complice la rivoluzione regolamentare del 2027, si sta muovendo con largo anticipo.

Tra la forma di Pecco Bagnaia, il rientro di Marc, il supporto Factory ad Alex Marquez, le manovre attorno ai nomi più caldi come Acosta e lo stesso Marc, fino alle aspettative legate all’ingresso di Liberty Media, Tardozzi delinea uno scenario in piena evoluzione, dove certezze e gerarchie potrebbero cambiare più velocemente del previsto.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su Marc Marquez e Pecco Bagnaia

“Le sensazioni sono buone perché sia Pecco che Marc mi sembrano abbastanza in forma. Marc dopo l’incidente credo che sia tornato in buone condizioni, non è ancora 100%, ma credo e spero che lo sarà per la prima gara. Per quanto riguarda Pecco, io credo che abbia fatto un buon inverno, per cui ha ragionato e pensato su quello che è successo nel 2025. Io credo che abbiamo di nuovo il Pecco del 2024.”

Nel 2026 sempre sei ducati e anche Alex Marquez avrà la Ducati Factory

“Sì, anche Alex avrà il supporto pieno di Ducati a livello tecnico nel Team Gresini. Credo che anche Alex sarà di nuovo protagonista dopo essere stato vice-campione del mondo nel 2025.”

Cambiamento regolamento MotoGP 2027

“Credo che sia davvero una rivoluzione, perché sia a livello tecnico che a livello di gomme, un cambiamento del genere non è mai stato fatto, per cui io credo che in questo momento ci sia grossa aspettativa da parte di tutte le case, soprattutto da parte dei piloti. Mai come prima il mercato piloti è già iniziato, ma in questo momento il dubbio è sapere chi avrà la moto vincente nel 2027, il primo può diventare ultimo e viceversa, per cui sarà veramente una scommessa, un anno molto interessante.”

Mercato piloti 2027, Marquez ancora in Ducati?

“È chiaro che Marc è il pilota più appetibile, senza nulla togliere a tutti gli altri che sono anche Campioni. Marc essendo Campione del mondo e avendo dimostrato quello che ha dimostrato negli anni è il pilota che tutte le case vorrebbero. C’è un ottimo rapporto fra noi (Ducati) e Marc e questo sta agevolando le trattative, ne stiamo parlando. Non è ancora stato deciso niente. Marc ha detto che a breve farà dei ragionamenti e porterà avanti le trattative, vedremo con chi lo farà e con chi concluderà.”

Mercato piloti 2027 Pedro Acosta

“Oggi più che mai tutti parlano con tutti. Pedro (Acosta) ha parlato con VR46, ma credo che sia assolutamente nell’ottica KTM. Ribadisco però che questo è un momento dove tutti parlano con tutti, per cui non darei troppo credito ad alcune chiacchiere. Credo che servirà ancora un po’ di tempo per capire chi andrà e dove.”

Test Sepang 2026, quale Ducati?

“Come negli ultimi anni a Sepang porteremo la moto di riferimento, che è quella del test di Valencia (la 25 del finale della stagione) più alcuni aggiornamenti per la moto nuova.”

Ingresso Liberty Media in MotoGP

“Dal punto di vista sportivo Dorna ha già fatto un grosso sforzo e credo che i risultati, anche del pubblico, stiano pagando questi sforzi. È chiaro che un grosso vantaggio che può avere Liberty Media è farci conoscere ancora di più nel mondo non motociclistico, quindi ci aspettiamo molto da loro a livello di promozione mondiale.”

