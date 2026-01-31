MotoGP | Presentazione Ducati Gresini 2026 in Live Streaming [VIDEO]

Mentre i collaudadori, i rookies e i piloti titolari di Yamaha sono in pista a Sepang per l’ultima giornata di test Shakedown, continuano le presentazione dei Team che prenderanno il via della MotoGP 2026.

Oggi tocca alla Ducati del Gresini Racing, che svelerà la nuova livrea per la nuova stagione con una line-up confermata, Alex Marquez e Fermin Aldeguer.

Alla presentazione ci sarà solo il vice-campione del Mondo, visto che Aldeguer è ancora alle prese con la frattura del femore rimediata mentre si allenava sul circuito Aspar, dove erano presenti anche Marc Marquez e altri piloti della MotoGP, come Maverick Vinales.

La presentazione avverrà in Malesia, dove dal 3 al 5 febbraio saranno in pista tutti i Team della MotoGP per il primo vero confronto stagionale.

PRESENTAZIONE DUCATI GRESINI TEAM MOTOGP 2026 LIVE DALLE 12:00