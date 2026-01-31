MotoGP | Alex Marquez: “Spero in una stagione ricca di successi”

Alex Marquez è stato protagonista della presentazione della nuova livrea della Ducati del Gresini Racing avvenuta in casa del title sponsor BK8 News, a Kuala Lumpur, Malesia.

Il vice-campione del Mondo della MotoGP 2025 era l’unico pilota presente vista la forzata assenza di Fermin Aldeguer, ancora alle prese con la frattura del femore rimediata mentre si allenava con moto stradale sul circuito di Aspar in Spagna.

Aldeguer ha partecipato in collegamento da casa e non vede l’ora di tornare in sella alla sua Desmosedici nel più breve tempo possibile (salterà comunque i test di Sepang in programma dal 3 al 5 febbraio, ndr).

La nuova livrea rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini Racing: un design essenziale e moderno, superfici pulite e volumi valorizzati, con l’iconico azzurro del team interpretato in una tonalità piena e materica. Una scelta stilistica netta, che abbandona qualsiasi finitura cromata per esprimere un carattere ancora più racing.

Parlando della nuova stagione che sta per iniziare, Alex Marquez spera che sia un’annata ricca di successo, ecco cosa ha detto il #73 della Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez Presentazione Ducati Gresini Racing MotoGP 2026

“Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione con questo team. Quest’anno la presentazione a Kuala Lumpur è stata molto speciale, è un mercato diverso e molto importante. Speriamo sia una stagione ricca di successi, da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova.”