MotoGP | GP Ungheria, Bezzecchi: “Balaton pista bella e particolare”

Marco Bezzecchi arriva al Balaton Park dopo aver realizzato un sogno, quello di vincere al Mugello e a farlo in MotoGP da capo-classifica.

Al Mugello il “Bez” ha conquistato la pole position e la sua prima vittoria nella gara lunga sul tracciato toscano. Per il pilota riminese quarta vittoria stagionale, decima in Top class, un successo dal significato speciale, ottenuto nella sua gara di casa e di Aprilia Racing.

Il pilota della casa veneta che guida il Campionato con 17 punti di vantaggio sul team-mate Jorge Martin, cercherà di fare bene in una pista dove la MotoGP ha debuttato lo scorso anno.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Sono contento di tornare a Balaton. È una pista bella e particolare, dove cercheremo di fare un bel lavoro fin da subito, con la giusta voglia e determinazione, dopo un weekend così speciale al Mugello.”

Bezzecchi arriva in Ungheria con un carico emotivo enorme e con la consapevolezza di aver compiuto un passo fondamentale nella sua carriera. Vincere al Mugello, davanti al pubblico di casa, da leader del Mondiale e con una Aprilia che sta vivendo il miglior momento della sua storia, è qualcosa che rimarrà per sempre nella memoria del pilota e degli appassionati. È stata una vittoria costruita con intelligenza, velocità e una gestione impeccabile della pressione, qualità che Bezzecchi sta dimostrando con una maturità sempre più evidente.

Il Balaton Park rappresenta ora un nuovo capitolo, diverso ma altrettanto importante. È un tracciato giovane, ancora poco esplorato dai piloti della MotoGP, e proprio per questo può diventare un terreno fertile per chi, come Bezzecchi, ha dimostrato di sapersi adattare rapidamente. La pista ungherese alterna sezioni veloci a tratti più guidati, richiedendo una moto equilibrata e un pilota capace di interpretare bene i cambi di ritmo. La RS‑GP26, con la sua stabilità in frenata e la sua efficacia nei curvoni veloci, potrebbe rivelarsi un’alleata preziosa.

Il vantaggio di 17 punti su Jorge Martin è significativo ma non sufficiente per permettersi distrazioni. Martin è in uno stato di forma eccezionale e il duello interno Aprilia sta diventando uno dei temi centrali della stagione. Bezzecchi lo sa e affronta il weekend ungherese con la determinazione di chi vuole consolidare la leadership, non difenderla.

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