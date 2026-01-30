In evidenza

MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Pol Espargarò comanda la classifica provvisoria

Migliora Razgatlioglu, in pista anche Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller

di Alessio Brunori30 Gennaio, 2026
MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Pol Espargarò comanda la classifica provvisoria MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Pol Espargarò comanda la classifica provvisoria

Seconda giornata di test shakedown al Sepang International Circuit, in pista oltre ai collaudatori e ai rookies anche i titolari Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins e Jack Miller (Pramac Racing).

Se ieri il più veloce era stato Aleix Espargarò, che con la nuova Honda RC213V aveva fermato il cronometro sul tempo di 1:58.091, al comando provvisorio del Day 2 c’è suo fratello Pol, che in sella alla nuova KTM RC16 ha girato in 1:57.933, proprio davanti alla Honda di Aleix.

Migliora sensibilmente il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che in sella alla Yamaha YZR-M1 del Pramac Racing si piazza in quarta posizione, a 0.872S dalla vetta e dietro a Dani Pedrosa, con il piccolo “samurai” a 0.758s dalla vetta.

Seguono Jack Miller con la Yamaha Pramac, Michele Pirro con la nuova Ducati Desmosedici GP 26, il test rider Yamaha Augusto Fernandez, Lorenzo Savadori con l’Aprilia RS-GP26, Fabio Quartararo con la Yamaha V4 Factory e il Campione del Mondo della Moto2 Diogo Moreira, che si porta a 1.997s dalla vetta, seguito da Alex Rins.

Test Shakedown Sepang Day 2 ore 08:00 – I tempi

01	Pol Espargaro		KTM Test Rider (RC16)	1:57.933
02	Aleix Espargaro		Honda Test Rider (RC213V) +0.133
03	Dani Pedrosa		KTM Test Rider (RC16)	+0.736
04	Toprak Razgatlioglu	Pramac Yamaha (YZR-M1)*	+0.872
05	Jack Miller	        Pramac Yamaha (YZR-M1)*	+1.046
05	Michele Pirro		Ducati Test Rider (GP26) +1.222
06	Fernandez/Dovizioso	Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.418
07	Lorenzo Savadori	Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.802
08	Fabio Quartararo	Monster Yamaha (YZR-M1)	+1.973
09	Diogo Moreira		Pro Honda LCR (RC213V)*	+1.997
10	Alex Rins		Monster Yamaha (YZR-M1)	+2.260
11	Mika Kallio		KTM Test Rider (RC16)	+6.443

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

