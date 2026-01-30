MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Pol Espargarò comanda la classifica provvisoria

Seconda giornata di test shakedown al Sepang International Circuit, in pista oltre ai collaudatori e ai rookies anche i titolari Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins e Jack Miller (Pramac Racing).

Se ieri il più veloce era stato Aleix Espargarò, che con la nuova Honda RC213V aveva fermato il cronometro sul tempo di 1:58.091, al comando provvisorio del Day 2 c’è suo fratello Pol, che in sella alla nuova KTM RC16 ha girato in 1:57.933, proprio davanti alla Honda di Aleix.

Migliora sensibilmente il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che in sella alla Yamaha YZR-M1 del Pramac Racing si piazza in quarta posizione, a 0.872S dalla vetta e dietro a Dani Pedrosa, con il piccolo “samurai” a 0.758s dalla vetta.

Seguono Jack Miller con la Yamaha Pramac, Michele Pirro con la nuova Ducati Desmosedici GP 26, il test rider Yamaha Augusto Fernandez, Lorenzo Savadori con l’Aprilia RS-GP26, Fabio Quartararo con la Yamaha V4 Factory e il Campione del Mondo della Moto2 Diogo Moreira, che si porta a 1.997s dalla vetta, seguito da Alex Rins.

Test Shakedown Sepang Day 2 ore 08:00 – I tempi

01 Pol Espargaro KTM Test Rider (RC16) 1:57.933 02 Aleix Espargaro Honda Test Rider (RC213V) +0.133 03 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +0.736 04 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.872 05 Jack Miller Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.046 05 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.222 06 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.418 07 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.802 08 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +1.973 09 Diogo Moreira Pro Honda LCR (RC213V)* +1.997 10 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +2.260 11 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +6.443

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

