MotoGP | GP Ungheria, Di Giannantonio: “Puntiamo al podio”

Fabio Di Giannantonio arriva in Ungheria dopo un weekend del Mugello dove ha raccolto meno di quanto voluto. Sul circuito toscano dopo il terzo posto ottenuto nella Sprint Race, aveva chiuso al quinto posto la gara domenicale.

Ora arriva Balaton park, un circuito molto diverso dal Mugello, secondo nella Sprint dello scorso anno, il #49 della Ducati è pronto a confermare anche questo fine settimana l’ottimo potenziale mostrato in questa prima parte di stagione. Il pilota romano si presenta al GP d’Ungheria in terza posizione nella classifica generale con 134 punti.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Balaton Park è una pista molto diversa, forse opposta al Mugello. Ci sono grandissime frenate, è molto stretta e lenta; perciò, sarà importante avere una moto stabile in frenata. Lo scorso anno mi sono divertito tantissimo in Ungheria, e abbiamo mostrato un livello molto alto durante tutto il weekend. Perciò, con la carica che ci portiamo dietro dal Mugello e con i dati che abbiamo raccolto in Ungheria nel 2025, puntiamo a partire da un’ottima base, fare un bel lavoro e tornare sul podio.”

Di Giannantonio arriva in Ungheria con un misto di determinazione e voglia di riscatto. Il Mugello gli ha lasciato sensazioni contrastanti: da un lato la soddisfazione per il podio nella Sprint, dall’altro il rammarico per non essere riuscito a concretizzare il potenziale nella gara lunga. Ma il romano ha dimostrato più volte di saper trasformare le delusioni in carburante emotivo, e il Balaton Park rappresenta il terreno ideale per rilanciare la sua corsa mondiale.

Il tracciato ungherese è infatti uno dei più particolari del calendario. Lontano dalle velocità mozzafiato del Mugello, Balaton Park richiede precisione, aggressività in frenata e una moto estremamente stabile nei cambi di direzione lenti. È un circuito che premia chi ha una guida pulita e metodica, caratteristiche che Di Giannantonio ha affinato negli ultimi due anni diventando uno dei migliori interpreti della Desmosedici GP 26.

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