MotoGP | GP Ungheria 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Ungheria – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Balaton Park dove, a partire dalle 16:00 per la Conferenza Stampa del Gran Premio dell’Ungheria. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP UNGHERIA DALLE 16:00

16:16 Con MotoGP Social, vi ringraziamo per averci seguito. Buona serata!

MotoGP Social at the 2026 Hungarian GP https://t.co/MnqyFqJb1l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 4, 2026

16:15 Marc Marquez: “Aprilia e Marco, fin dall’estate dell’anno scorso sono stati il mio primo rivale. Lui era già l’uomo da battere. In che modo abbiano migliorato non lo so, la nostra moto sta funzionando bene ma non so traendone il massimo per come sto”

16:14 Ai Ogura: “Devo essere più veloce ad inizio gara, forse cerco di preservare troppo la situazione. Devo rompere questa situazione”

16:13 Marc Marquez: “Non sono io l’uomo da battere, lo sono le due Aprilia e la loro lotta sarà interessante. Jorge sa cosa vuol dire essere campione e sto vedendo che Marco guida molto bene. Io cercherò di avvicinarmi il più possibile a loro”

16:11 Marc Marquez: “Il primo problema è sui nervi, sono collegati ai muscoli e quindi devo migliorare lì. Ho sentito che alcuni muscoli che prima del Mugello non funzionavano bene, hanno lavorato bene. La parte davanti alla spalla e il bicipite è dove ho più margine per migliorare, è la parte che ho infortunato in Indonesia. I muscoli sono poco forti. Su Alex, sta migliorando, tutte le riabilitazioni sono sempre buie ma dalla seconda settimana inizia a migliorare qualcosa. Va fermato perché ha voglia di tornare. Ha di fronte a se un lungo periodo, ha dottori di alto livello che stanno lavorando con lui”

16:08 Marc Marquez: “Mugello è stata tosta ma a livello mentale ho avuto il giusto approccio. Ci sono state due occasioni dove mi sono sentito oltre il limite in prova e qualifica. Cercheremo di fare lo stesso questo weekend. Il mio migliore amico al Mugello è stato il ghiaccio per cercare di lenire il dolore. In tre giorni non senti un grande cambiamento. Spero di fare un passo avanti tra qui e Brno, so che non ci vorrà poco tempo, ci vorranno diverse settimane. Il modo di trovare di nuovo la fiducia sulla moto è dove devo lavorare di più. Per lottare davanti vuol dire che gli altri devono sbagliare qualcosa. Marco, Martin e altri piloti hanno un livello migliore del mio”

16:05 Ai Ogura: “L’anno scorso ho fatto fatica in tutte le zone, per me è una pista molto difficile. Domani sarà importante per partire bene. Mi sento uno dei piloti più veloci nella seconda parte di gara ma sono uno dei più lenti nella prima parte! Io guardo sempre avanti per fare meglio, quello che vedo ora, Bez e Jorge sono migliori di me. Devo semplicemente lavorare più duramente”

16:03 Marco Bezzecchi: “Mugello è stato un weekend buonissimo, gara fantastica, abbiamo lavorato duramente. Sono molto contento di come le cose siano andate. Ho guardato la gara una decina di volte. Non mi ricordo molto per l’adrenalina. Siamo qui e dobbiamo tornare al lavoro. Balaton è una pista diversa, l’apprezzo, è particolare. Ho avuto una bella lotta con Marc e Pedro, cerchiamo di fare un buon weekend anche qui. Mugello e Ungheria sono piste diverse, dobbiamo cambiare l’approccio. Alla fine per me è una pista divertente da guidare, importante partire bene da domani”

16:00 Inizia la Conferenza Stampa con Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Ai Ogura