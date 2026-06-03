MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia: “Arriviamo carichi dopo il podio del Mugello”

Pecco Bagnaia dopo il terzo posto del Mugello arriva carico a Balaton dove è in programma il Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa della MotoGP 2026.

Il pilota della Ducati a podio anche nella gara di Barcellona, proverà a confermarsi in un circuito dove aveva faticato lo scorso anno.

La voglia di fare ancora bene è tanta e l’affetto avuto dei tifosi avuto durante il Gran Premio d’Italia lo ha caricato ulteriormente.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Il podio al Mugello mi ha dato una gran carica: dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo fatto degli step in avanti, soprattutto domenica per la gara e dobbiamo continuare a lavorare sodo per ricucire il gap. L’anno scorso su questo tracciato ho fatto molta fatica in entrambe le gare, anche a prendere confidenza e ritmo con la nuova pista. Arriviamo qui dopo due gare nel complesso buone e dobbiamo riconfermare tutte le sensazioni.”

Bagnaia arriva in Ungheria con una sensazione che non provava da tempo: quella di essere di nuovo pienamente dentro la lotta, competitivo, concreto, capace di costruire weekend solidi anche quando la vittoria non arriva. Il podio del Mugello, davanti a un pubblico che lo ha letteralmente travolto d’affetto, è stato un’iniezione di fiducia enorme. Pecco lo ha detto chiaramente: quel risultato gli ha dato la carica giusta per affrontare la seconda parte di stagione con uno spirito diverso, più leggero ma allo stesso tempo più determinato.

Il Balaton Park, però, non è un tracciato semplice per lui. Lo scorso anno aveva faticato molto, sia nel trovare il ritmo sia nel gestire la moto su un layout nuovo, tecnico e con tante frenate impegnative. È una pista che richiede adattamento rapido e una grande sensibilità sull’anteriore, due aspetti che nel 2025 avevano rappresentato un ostacolo. Ma oggi Bagnaia arriva con una Desmosedici GP 26 più evoluta, più stabile e soprattutto con una squadra che nelle ultime settimane ha trovato una direzione chiara nello sviluppo.