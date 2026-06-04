MotoGP | GP Ungheria, Martin: “La fiducia è molto alta”

MotoGP GP Ungheria Aprilia Racing – Archiviato lo storico weekend del Mugello, Aprilia Racing è pronta a tornare in pista per l’ottavo appuntamento della stagione, in programma sul circuito di Balaton Park, in Ungheria.

Jorge Martin arriva al round ungherese sull’onda dei due secondi posti conquistati tra Sprint e Gran Premio al Mugello, risultati che hanno confermato la competitività della RS-GP26 e le ambizioni del team di Noale in vista della seconda parte della stagione.

Situato nei pressi dell’omonimo lago, il Balaton Park Circuit è stato inaugurato nel 2023 ed è entrato nel calendario MotoGP lo scorso anno, riportando la classe regina in Ungheria dopo 33 anni di assenza. Il tracciato si sviluppa su 4,08 chilometri e conta 17 curve complessive, dieci a sinistra e sette a destra.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“La fiducia è sicuramente molto alta, ma dobbiamo continuare a lavorare. Balaton è una pista che mi piace molto. Quest’anno arriviamo con una moto diversa rispetto alla scorsa stagione e speriamo di riuscire a esprimere tutto il nostro potenziale con l’Aprilia, conquistando punti importanti”

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