MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 3: Aleix Espargarò chiude al comando

Il pilota della Honda ha preceduto suo fratello Pol Espargarò e Fabio Quartararo, Moreira miglior rookie

di Alessio Brunori31 Gennaio, 2026
Si è appena conclusa la tre giorni di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori, i rookies della MotoGP e i piloti Yamaha, unica casa che gode delle concessioni in fascia “D”.

L’ultima giornata ha visto primeggiare Aleix Espargarò, il più veloce sin dalla mattinata e che è rimasto al Top della classifica anche grazie al classico diluvio malese arrivato nella fase finale della giornata.

Il tester della Honda ha portato la sua RC213V in vetta con il cronometro di 1:57.173, andando a precedere il fratello Pol, tester KTM di 0.126s.

Terzo tempo per l’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che alla fine paga 0.517s e che precede il team-mate Alex Rins.

Quinto tempo per un’altra Yamaha, quella del Pramac Racing di Jack Miller, che si è “fermato” a 0.921s dalla vetta. L’australiano precede il migliore dei rookie, Diogo Moreira.

Il Campione del Mondo della Moto2 ha portato la Honda del Team LCR a girare in 1:58.338, a 1.165s dalla vetta. Dietro al #11 il tester KTM Dani Pedrosa (+1.291s).

Il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu ha chiuso ottavo a 1.292s dal miglior tempo di Aleix Espargarò. Procede l’apprendistato con la Yamaha V4 e si iniziano anche a vedere i primi “stoppie”.

In Top Ten anche i collaudatori Ducati e Aprilia Michele Pirro e Lorenzo Savadori che hanno chiuso rispettivamente nono e decimo a 1.726s e 1.775s dalla Honda di Espargarò. Si è rivisto in sella alla Yamaha V4 anche il nostro Andrea Dovizioso, che nell’ultima giornata ha preso il posto dell’altro tester della casa di Iwata, Augusto Fernandez.

Foto: Honda HRC

Test Shakedown Sepang Day 3 – I tempi finali

01	Aleix Espargaro		Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173
02	Pol Espargaro		KTM Test Rider (RC16) +0.126
03	Fabio Quartararo	Monster Yamaha (YZR-M1) +0.517
04	Alex Rins		Monster Yamaha (YZR-M1) +0.719
05	Jack Miller		Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921
06	Diogo Moreira		Pro Honda LCR (RC213V) +1.165
07	Dani Pedrosa		KTM Test Rider (RC16) +1.291
08	Toprak Razgatlioglu	Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.292
09	Michele Pirro		Ducati Test Rider (GP26) +1.726
10	Lorenzo Savadori	Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775
11	Mika Kallio		KTM Test Rider (RC16) +2.634
12	Fernandez/Dovizioso	Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989
13	Fernandez/Dovizioso	Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

Giro più veloce Day 2:
Jack Miller (Pramac Yamaha YZR-M1) 1:57.908

Giro più veloce Day 1:
Aleix Espargarò (Honda Test Rider RC213V) 1:58.091

