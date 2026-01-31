MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 3: Aleix Espargarò chiude al comando

Si è appena conclusa la tre giorni di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori, i rookies della MotoGP e i piloti Yamaha, unica casa che gode delle concessioni in fascia “D”.

L’ultima giornata ha visto primeggiare Aleix Espargarò, il più veloce sin dalla mattinata e che è rimasto al Top della classifica anche grazie al classico diluvio malese arrivato nella fase finale della giornata.

Il tester della Honda ha portato la sua RC213V in vetta con il cronometro di 1:57.173, andando a precedere il fratello Pol, tester KTM di 0.126s.

Terzo tempo per l’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che alla fine paga 0.517s e che precede il team-mate Alex Rins.

Quinto tempo per un’altra Yamaha, quella del Pramac Racing di Jack Miller, che si è “fermato” a 0.921s dalla vetta. L’australiano precede il migliore dei rookie, Diogo Moreira.

Il Campione del Mondo della Moto2 ha portato la Honda del Team LCR a girare in 1:58.338, a 1.165s dalla vetta. Dietro al #11 il tester KTM Dani Pedrosa (+1.291s).

Il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu ha chiuso ottavo a 1.292s dal miglior tempo di Aleix Espargarò. Procede l’apprendistato con la Yamaha V4 e si iniziano anche a vedere i primi “stoppie”.

In Top Ten anche i collaudatori Ducati e Aprilia Michele Pirro e Lorenzo Savadori che hanno chiuso rispettivamente nono e decimo a 1.726s e 1.775s dalla Honda di Espargarò. Si è rivisto in sella alla Yamaha V4 anche il nostro Andrea Dovizioso, che nell’ultima giornata ha preso il posto dell’altro tester della casa di Iwata, Augusto Fernandez.

Foto: Honda HRC

Test Shakedown Sepang Day 3 – I tempi finali

01 Aleix Espargaro Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173 02 Pol Espargaro KTM Test Rider (RC16) +0.126 03 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.517 04 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +0.719 05 Jack Miller Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921 06 Diogo Moreira Pro Honda LCR (RC213V) +1.165 07 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +1.291 08 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.292 09 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.726 10 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775 11 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +2.634 12 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989 13 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

Giro più veloce Day 2:

Jack Miller (Pramac Yamaha YZR-M1) 1:57.908

Giro più veloce Day 1:

Aleix Espargarò (Honda Test Rider RC213V) 1:58.091

