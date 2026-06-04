MotoGP | GP Ungheria, Morbidelli: “L’anno scorso sono andato forte”

MotoGP GP Ungheria Pertamina Enduro VR46 – Franco Morbidelli si è detto determinato in vista del weekend ungherese, sottolineando l’intenzione di ripartire con la stessa intensità mostrata al Mugello. Il pilota ha spiegato di voler costruire un venerdì solido, in linea con quanto fatto in Italia nell’ultimo round, per poi proseguire su quella strada mantenendo un livello competitivo costante.

L’italo-brasiliano ha inoltre espresso soddisfazione per il tracciato del Balaton Park Circuit, definendolo particolare per le sue caratteristiche e ha ricordato di aver già ottenuto buone sensazioni sul circuito, con l’obiettivo di confermarsi anche nella stagione in corso.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“In Ungheria ci presentiamo con la stessa grinta che abbiamo mostrato al Mugello. Cercheremo di fare un venerdì solido, allo stesso livello che abbiamo avuto in Italia lo scorso weekend. Da lì, proveremo a continuare su quella strada mantenendo sempre il livello alto. Sono contento di correre al Balaton Park Circuit! La pista mi piace molto perché è molto particolare: è stretta, lenta e ci sono tante varianti. Qui, l’anno scorso sono andato forte e vorrei confermarmi anche quest’anno come nel 2025”

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