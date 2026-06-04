MotoGP | GP Ungheria, Marini: “L’obiettivo è replicare i risultati dell’anno scorso”

MotoGP GP Ungheria Honda – Luca Marini si prepara a tornare in azione sul circuito di Balaton Park, teatro nel 2025 di uno dei weekend più positivi della sua esperienza con il team ufficiale Honda HRC Castrol. Sul tracciato ungherese, caratterizzato da staccate impegnative, forti accelerazioni e sezioni particolarmente tecniche, il pilota italiano punta a confermare i progressi mostrati negli ultimi appuntamenti e ad avvicinarsi alle posizioni che contano.

Dopo aver sfiorato il podio nella passata edizione del Gran Premio d’Ungheria, chiusa con un quarto e un quinto posto tra Sprint e gara lunga, Marini arriva al weekend con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista. Fondamentale sarà ancora una volta il risultato del venerdì, decisivo per conquistare l’accesso diretto alla Q2 e costruire le basi per un fine settimana competitivo.

Dichiarazioni Luca Marini GP Ungheria MotoGP MotoGP 2026

“L’anno scorso abbiamo disputato un weekend davvero positivo in Ungheria, riuscendo a essere competitivi fin dall’inizio. Naturalmente il nostro obiettivo è replicare quel risultato e fare ancora meglio, e credo che sia possibile perché rispetto allo scorso anno siamo migliorati sotto ogni aspetto. Al Mugello ci sono state alcune situazioni che non sono andate come speravamo, ma penso che io e il team abbiamo dimostrato il modo in cui stiamo lavorando e la nostra capacità di superare le difficoltà. Spero che arrivare su un circuito più favorevole come quello ungherese possa aiutarci a mostrare tutto il nostro potenziale”

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