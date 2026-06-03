MotoGP | GP Ungheria, Marquez: “Andiamo avanti step-by-step”

Marc Marquez dopo il rientro avvenuto durante il Gran Premio d’Italia, è pronto a scendere in pista al Balaton Park, tracciato che ospita il Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa della MotoGP 2026.

Al Mugello il nove volte iridato ha ripreso confidenza con la moto vista che non saliva in sella dalla caduta di Le Mans e sulla pista ungherese proverà a tornare protagonista anche a livello di risultati.

Al Mugello dopo la quinta posizione nella Sprint, è arrivato un settimo posto nella gara domenicale, gara in cui ha battagliato con il connazionale della KTM Pedro Acosta, un duello che ha “acceso” gli appassionati.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Sono contento di come è andata al Mugello: venerdì ho fatto fatica, poi sono riuscito a gestire meglio la situazione fisica. Entrambe le gare sono state buone, mancava qualcosa a livello di performance, ma ho raccolto dei buoni piazzamenti. Questo tracciato, almeno sulla carta, richiede meno al mio corpo a livello di energie e sforzo. Anche qui andremo avanti passo dopo passo per raggiungere il nostro 100% ogni giorno.”

Il ritorno di Marc Marquez al Mugello è stato un momento importante, quasi simbolico, nella sua stagione 2026. Dopo la caduta di Le Mans e lo stop forzato, il campione spagnolo aveva bisogno di ritrovare ritmo, fiducia e soprattutto sensazioni sulla moto. Il weekend toscano, pur non essendo stato esplosivo dal punto di vista dei risultati, gli ha permesso di rimettere in moto un meccanismo che si era improvvisamente interrotto. La Sprint chiusa al quinto posto e la gara lunga conclusa in settima posizione hanno mostrato un Marquez ancora lontano dal suo massimo, ma già capace di battagliare, soffrire e difendersi come nei giorni migliori.

Il duello con Pedro Acosta è stato uno dei momenti più intensi del fine settimana. Due generazioni che si incrociano, due modi diversi di interpretare la velocità, due piloti che non si risparmiano mai. Marquez ha dimostrato di avere ancora quella scintilla che lo ha reso uno dei più grandi di sempre.

Ora arriva il Balaton Park, un tracciato che sulla carta potrebbe aiutarlo. Le sue parole lo confermano: meno stress fisico, meno sollecitazioni, più possibilità di concentrarsi sulla guida pura. È un circuito tecnico, con frenate importanti e sezioni lente che richiedono precisione e sensibilità, due qualità che Marquez ha sempre avuto in abbondanza.

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