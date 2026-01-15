MotoGP | Bezzecchi: “Voglio qualcosa in più dello scorso anno”

Marco Bezzecchi è stato tra i protagonisti della presentazione della nuova Aprilia MotoGP 2026. Il pilota riminese, terzo nel Mondiale 2025, insieme al team-mate Jorge Martin e al collaudatore Lorenzo Savadori, ha parlato della nuova stagione che prenderà il via in Thailandia il primo marzo.

Il “Bez” si è detto entusiasta della nuova moto e non vede l’ora di scendere in pista per il primo test collettivo in programma dal 3 al 5 febbraio a Sepang.

L’obiettivo è lottare per la vittoria gara dopo gara così da poter arrivare a giocarsi il Mondiale con quello che ad oggi è il favorito d’obbligo, Marc Marquez.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“La pausa invernale è stata bella, mi sono rilassato e ho passato del tempo con la mia famiglia e gli amici. Non ho mai smesso gli allenamenti e adesso siamo concentrati perché inizieremo presto. Sono soddisfatto di quello che ho raggiunto nella scorsa stagione ma non è mai abbastanza. La nostra ambizione per quest’anno è raggiungere qualcosa in più e daremo il nostro meglio. Daremo tutto sia dentro che fuori dalla pista per essere sempre nella lotta. E’ bello riavere il leone che richiama il design storico, la moto sembra molto aggressiva. E’ il carattere di tutti noi in squadra, siamo molto forti e determinati. Speriamo di metterci al posto giusto. La moto è diversa dall’anno scorso, è stato bello vederla per la prima volta.”

3.5/5 - (21 votes)