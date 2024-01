MotoGP | Presentate le KTM GASGAS di Acosta e Fernandez

MotoGP Presentazione KTM GASGAS Factory Racing Tech3 – Questa mattina sono state svelate le nuove KTM del team GASGAS Tech3 con le quali gareggeranno il rookie Pedro Acosta, Campione del mondo Moto3 2021 e Moto2 2023 e ed il confermato Augusto Fernandez alla sua seconda stagione nella classe regina.

Il team francese, di proprietà di Hervé Poncharal, Presidente IRTA, schiera la line-up più giovane ed pronta ad affrontare la lunga stagione di MotoGP che inizierà il prossimo 10 marzo in Qatar. Prima però si svolgeranno i test pre-season: la prossima settimana dal 6 all’8 febbraio, tutti in pista in Malesia per la prima tranche di test, cui seguirà poi una seconda dal 19 al 20 febbraio in Qatar.

Acosta potrà sfruttare anche i primi di febbraio essendo un rookie e girerà insieme ai piloti delle case con concessioni “D”, come Honda e Yamaha.

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Pedro Acosta e qui per quelle di Augusto Fernandez.