MotoGP | Augusto Fernandez: “Non vedo l’ora di tornare in pista”

MotoGP GASGAS Tech3 – Augusto Fernandez si appresta a vivere la seconda stagione in MotoGP, sempre in sella alla KTM del Team GASGAS Tech3.

Il pilota madrileno non vede l’ora di tornare in sella alla RC16 per sfruttare i dati raccolti lo scorso anno, sua prima stagione in Top Class.

Il primo confronto con i suoi colleghi avverrà a Sepang dove sono in programma i primi test della MotoGP 2024 (clicca qui per il calendario completo).

Dichiarazioni Augusto Fernandez Presentazione KTM GASGAS Team Tech3 MotoGP 2024

“Tutto era nuovo e c’era molto da imparare l’anno scorso, ma c’erano punti verso la fine della stagione in cui mi sentivo veloce e come se avessi la velocità. Mi sentivo a mio agio alla guida della moto, ma da debuttante dovevi essere molto paziente e fidarti del processo. Quando ho finito il 2023 ho analizzato la stagione e ho visto che avevo fatto i passi che dovevo fare. Non vedo l’ora che arrivi quest’anno perché ora ho i riferimenti di ogni pista con la GASGAS RC16 e so che il venerdì dobbiamo dare molti input perché può decidere gran parte del fine settimana. Sono super orgoglioso di collaborare con la Red Bull e di averli sulla moto. È un sogno e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per esibirci. È nelle nostre mani, quindi proviamolo.”