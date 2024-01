MotoGP | Valentino Rossi in pista a Portimao, ritrova Marc Marquez

Test Superbike Portimao – Valentino Rossi torna in pista con le due ruote a Portimao in occasione dei test della Superbike e ritrova Marc Marquez.

Il nove volte iridato è in pista insieme ad altri piloti della VR46 Riders Academy come il due volte Campione del Mondo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, tanto per citarne alcuni, mentre il neo-pilota Gresini gira insieme ad altri piloti della casa di Borgo Panigale, il tutto mentre in pista ci sono anche i protagonisti della Superbike.

In pista anche Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez con la V4 in versione stradale. Il test è stato organizzato da Ducati Aruba.it – Racing, squadra Campione del Mondo con Alvaro Bautista e che quest’anno schiera anche l’iridato 2023 della Supersport Nicolò Bulega, vero dominatore dei test di Jerez disputati della scorsa settimana.

Tanta la curiosità anche per vedere Toprak Razgatlioglu con la BMW e Jonathan Rea con la Yamaha. Il test è iniziato alle ore 11 e si chiuderà alle ore 18. Da non dimenticare il secondo test ufficiale dopo la squalifica di 4 anni per Andrea Iannone, in sella alla Ducati Panigale V4R del Team GoEleven.

