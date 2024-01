MotoGP | Pedro Acosta: “Non è il momento di parlare di risultati o obiettivi”

MotoGP GASGAS Tech3 – Pedro Acosta correrà quest’anno in MotoGP con la KTM del Team GASGAS Tech3, squadra che è stata presentata oggi, in attesa del primo confronto che avverrà nei test di Sepang i primi di febbraio.

Il due volte Campione del Mondo al momento non vuol parlare di risultati o obiettivi, ad oggi ha solo un giorno di test in sella alla MotoGP della casa austriaca e vuole fare esperienza in attesa della prima gara che si svolgerà in Qatar nel weekend dall’otto al dieci marzo.

Dichiarazioni Pedro Acosta Presentazione KTM GASGAS Team Tech3 MotoGP 2024

“Se penso alla mia carriera e al viaggio compiuto finora, è davvero bello! È bello dire che ho avuto l’opportunità di correre per un team ufficiale nella mia prima stagione, è bello dire che ho vinto due titoli in tre anni, è bello dire che sono entrato in un team ufficiale per la prima stagione in MotoGP. Ma è anche piuttosto difficile giocare con la pressione, con i commenti. Non voglio pensare ai risultati in questo momento. Ho solo un giorno in moto e non è il momento di parlare di risultati o obiettivi perché non è realistico. Cercherò di godermi i test in Malesia e di acquisire quanta più esperienza possibile per cercare di essere competitivo all’inizio della stagione, ma durante questo periodo dobbiamo anche acquisire esperienza in gara per crescere passo dopo passo.”