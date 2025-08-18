MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Ungheria 2025 al Balaton Park

MotoGP Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2025 – La MotoGP torna subito in pista e debutterà al Balaton Park, circuito dove ha già corso la Superbike e dove pochi piloti hanno già girato, ovviamente con moto stradali.

Il tracciato che ospiterà il Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025, è stato messo sotto la lente di ingrandimento, in tanti lo reputano troppo corto e troppo stretto per i prototipi della Top Class.

Favorito d’obbligo neanche a dirlo è senza ombra di dubbio Marc Marquez, primo pilota Ducati a conquistare sei vittorie di fila.

L’otto volte iridato ha centrato al Red Bull Ring l’ennesima doppietta della stagione e batterlo sembra impresa davvero ardua. Forte dei 142 punti di margine nei confronti del fratello Alex e ben 197 sul team-mate Pecco Bagnaia, potrà correre in scioltezza.

Quella del Balaton Park è una gara che potrebbe essere decisiva per il futuro di Bagnaia, che a DAZN Espana ha rilasciato dichiarazioni che non saranno piaciute alla Ducati.

Il tre volte iridato non solo è dietro al suo team-mate, ma in Austria nella gara “lunga” della domenica è arrivato ottavo, un risultato non all’altezza delle aspettative.

Ad inserirsi nelle posizioni che contano potrebbe esserci ancora Marco Bezzecchi, che ha conquistato tre podi domenicali e due nella Sprint Race nei suoi ultimi tre GP, con tanto di pole position al Red Bull Ring. Deve ancora ritrovare il ritmo il suo team-mate Jorge Martin, rientrato a Brno.

In casa Ducati puntano anche sulla conferma dei piloti del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermin Aldeguer (al suo secondo podio dopo quello di Le Mans, ndr) e sul riscatto di quelli del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Dopo ultime gare positive ci si aspetta la conferma su un circuito nuovo per KTM e Honda e il riscatto della Yamaha dopo la debacle austriaca.

Meteo Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

Al momento le previsioni danno tempo variabile con possibili rovesci al venerdì e tempo soleggiato sabato e domenica.

Info Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

Situato vicino allo splendido lago Balaton e a soli 85 km da Budapest, il Balaton Park rappresenta la nuova tappa per ciò che concerne il motorsport in Ungheria. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito presenta una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, dieci a sinistra e sette a destra. A partire dal 2025, ospiterà la MotoGP™, con la top class che tornerà quindi in Ungheria dopo un’attesa di 33 anni. Con delle visuali spettacolari e una capienza di 120.000 spettatori, il Balaton Park ospiterà nel miglior modo lo sport più emozionante al mondo.

Orari Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

Venerdì 22 agosto

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 23 agosto

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00 (14 giri)

Domenica 24 agosto

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)

Dove vedere il Gp d’Ungheria al Balaton Park

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

5/5 - (2 votes)