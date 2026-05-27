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MotoGP | GP Mugello, Bagnaia: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

"In questa pista, andare forte ti regala qualcosa in più", il commento del pilota piemontese

di Jessica Cortellazzi27 Maggio, 2026
MotoGP | GP Mugello, Bagnaia: “Non vedo l’ora di scendere in pista” MotoGP | GP Mugello, Bagnaia: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

MotoGP GP Mugello Ducati Lenovo Team – Dopo aver conquistato il suo primo podio della stagione a Barcellona, cresce l’ottimismo attorno a Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio d’Italia. Il circuito del Mugello, tra i più amati dell’intero calendario MotoGP, rappresenta da sempre un appuntamento speciale per il pilota Ducati, che potrà contare anche sul calore del pubblico di casa.

Il due volte iridato ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto in Spagna, arrivato al termine di un fine settimana complesso per tutto il team, segnato da diversi episodi in gara. Un piazzamento che, pur con sensazioni particolari nel post-gara, ha restituito fiducia e motivazioni all’interno del box.

Il Mugello, con le sue caratteristiche tecniche e il suo contesto unico, è ora il teatro ideale per confermare i progressi visti a Barcellona. Bagnaia si presenta così all’appuntamento italiano determinato a proseguire il lavoro di crescita insieme alla squadra, con l’obiettivo di tornare stabilmente nelle posizioni di vertice.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Mugello

“Il GP d’Italia al Mugello è sempre un momento speciale della stagione. C’è poco da dire sulla pista: è una delle più belle del calendario, una di quelle in cui andare forte ti regala davvero qualcosa in più. Poi c’è il supporto e l’affetto dei tifosi, un’energia incredibile. Sono pronto e continuiamo a lavorare duramente con tutta la squadra. Non vedo l’ora di scendere in pista: il podio di Barcellona, nel post-gara, è stata una sensazione particolare, ma era importante per tutto il team, soprattutto dopo una domenica con così tanti incidenti”.

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