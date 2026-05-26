MotoGP | Brembo title sponsor del Gran Premio d’Italia 2026

Per il terzo anno consecutivo, Brembo sarà Title Sponsor del Gran Premio della MotoGP al Mugello. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una decisione volta a rafforzare ulteriormente il legame tra il Gruppo, ormai punto di riferimento per tutti i piloti grazie alle soluzioni innovative che offre e una delle gare più iconiche e simboliche del calendario MotoGP.

Brembo è stata scelta per l’undicesimo anno consecutivo da tutti i piloti, confermando così il suo ruolo di partner tecnologico per i sistemi frenanti di ogni team.

Brembo si distingue inoltre come Braking Inspiration Partner della MotoGP dal 2023, contribuendo a ridefinire continuamente gli standard di prestazioni e sicurezza nelle competizioni motociclistiche.

Il ruolo strategico di Öhlins in MotoGP

All’interno del Gruppo Brembo, Öhlins rappresenta un pilastro fondamentale nello sviluppo di soluzioni avanzate per le competizioni motociclistiche. In MotoGP, le sue tecnologie per sospensioni – forcella anteriore e ammortizzatore posteriore – si integrano con i sistemi Brembo, creando un ecosistema ad alte prestazioni sviluppato direttamente in pista. Questa sinergia contribuisce a definire nuovi standard di controllo, precisione e competitività nel motorsport di alto livello.

AP Racing e Marchesini completano il pacchetto innovativo

AP Racing e Marchesini completano il pacchetto tecnologico del Gruppo Brembo in MotoGP, portando in pista competenze d’eccellenza rispettivamente nei sistemi di frizione motore e nelle ruote ad alte prestazioni. AP Racing è da anni un punto di riferimento nel Motomondiale per le soluzioni di trasmissione, apprezzate per precisione, affidabilità e capacità di adattarsi alle condizioni più estreme della competizione. Marchesini contribuisce al progresso tecnologico con ruote in magnesio forgiato, leggere e performanti, sviluppate per migliorare maneggevolezza, stabilità e feeling di guida. Insieme a Brembo, i due brand confermano la forza del Gruppo.

Uno sguardo al circuito del Mugello: i freni alla San Donato

Il Circuito del Mugello, uno dei tracciati più iconici del panorama motociclistico, si trova immerso nelle colline toscane. Con i suoi 5.245 metri, presenta un mix entusiasmante di curve veloci, rettilinei e tornanti tecnici che mettono alla prova sia i piloti sia le moto. Il Mugello è noto per il suo lungo rettilineo principale, dove le moto raggiungono velocità superiori ai 350 km/h, richiedendo un’impeccabile efficienza dei sistemi frenanti e una gestione estremamente precisa delle decelerazioni. Le frenate al Mugello, anche se poche, sono tra le più impegnative del calendario MotoGP. Una delle più critiche avviene alla fine del rettilineo principale, in corrispondenza dell’iconica curva San Donato, dove i piloti passano da 337 km/h a 94 km/h in poco più di 5 secondi. In questo punto, i sistemi frenanti sono sottoposti a carichi termici e meccanici elevatissimi, rendendo il tracciato toscano un banco di prova ideale per tecnologie sviluppate ai massimi livelli del motorsport.

Dichiarazioni Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo, Title Sponsor GP Italia 2026

“Essere Title Sponsor del GP del Mugello e fornire tutti i team di MotoGP per l’undicesimo anno consecutivo conferma il ruolo di Brembo come riferimento tecnologico nel motorsport”, ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. “Un ruolo costruito in 50 anni di presenza nel Motomondiale, iniziata nel 1976, grazie alla fiducia dei migliori piloti e dei migliori team, che scelgono Brembo perché le nostre soluzioni nascono e vengono validate nelle condizioni più estreme, dove prestazioni, affidabilità e innovazione fanno davvero la differenza.”

4.7/5 - (43 votes)