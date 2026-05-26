MotoGP | Ross Brawn entra nel CDA di Pramac Racing

Ross Brawn, grande protagonista nel Motorsport con 22 titoli mondiali, 11 Campionati Costruttori e 11 Campionati Piloti, è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Pramac Racing Limited.

Brawn agirà come consulente strategico del Team Principal Paolo Campinoti, portando una vasta esperienza dai più alti livelli del Motorsport.

Come recita il comunicato, “La sua nomina riflette un background competitivo condiviso e un approccio che si allinea con la posizione stessa di Pramac Racing all’interno della MotoGP. L’aggiunta rafforza ulteriormente la struttura organizzativa dell’azienda poiché continua il suo sviluppo ai massimi livelli delle corse motociclistiche.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti ingresso Ross Brawn Pramac Racing

“Sono molto orgoglioso di accogliere Ross (Brawn) in Pramac Racing. Oltre alla sua straordinaria carriera e ai suoi successi in Formula 1, Ross è qualcuno con cui ho condiviso un’amicizia e un rapporto di grande rispetto per molti anni. Credo che la sua visione, conoscenza e mentalità vincente gli faranno dare un contributo prezioso alla continua crescita e sviluppo di Pramac.”

Dichiarazioni Ross Brawn ingresso CDA Pramac Racing

“Sono felice di unirmi al consiglio di amministrazione di Pramac Racing Limited in un ruolo non esecutivo. Il Motorsport ha Sempre stato incentrato sulle persone, sul lavoro di squadra e sul miglioramento continuo, e io guardo avanti a supportare Paolo (Campinoti) e la squadra e contribuire dove la mia esperienza può essere utile. Pramac ha costruito un’organizzazione impressionante con uno spirito forte e ambizione, e sono entusiasta di far parte del suo futuro.”

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