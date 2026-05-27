MotoGP | GP Mugello, Marc Marquez: “Il recupero sta procedendo come previsto”

MotoGP GP Mugello Ducati Lenovo Team Il team Ducati si prepara ad affrontare uno dei weekend più attesi della stagione, quello del Gran Premio d’Italia che quest’anno festeggerà 50 anni. Sul circuito del Mugello i tifosi Ducatisti sono pronti a colorare il circuito di rosso ed il ritorno di Marc Marquez (FIT medico permettendo), dà sicuramente la giusta carica. Per festeggiare il 100esimo anniversario Ducati, domani il team di Borgo Panigale svelerà una livrea speciale con la quale gareggeranno Marquez e Bagnaia nella gara di domenica. Il pilota spagnolo tornerà in gara dopo il doppio intervento chirurgico (spalla destra e al piede destro, ndr) a cui si è sottoposto a Madrid in seguito alla caduta nel GP di Francia. Ancora nella fase di pieno recupero, Marc sarà in pista per verificare le sue reali condizioni fisiche e per il consueto controllo medico previsto giovedì.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Mugello

“Il recupero sta procedendo come previsto, negli ultimi giorni sono tornato ad allenarmi normalmente e sarò in pista soprattutto per testare le mie sensazioni reali e la mia condizione fisica in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi sono andati bene, ma stiamo procedendo con tutta la cautela necessaria e con gli ultimi controlli medici direttamente in circuito. Il Mugello è una pista incredibile, anche se molto impegnativa, ma il supporto di tutti i Ducatisti sarà una motivazione extra per fare bene”.

Il tracciato toscano è uno di quelli in cui la “Rossa” di Borgo Panigale ha trionfato per ben otto volte, comprese le ultime quattro edizioni. Nel 2009 fu Casey Stoner il primo a vincere, seguito da Andrea Dovizioso nel 2017, Jorge Lorenzo nel 2018 e Danilo Petrucci nel 2019. Dal 2022 al 2024 sono arrivati tre trionfi per Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez chiude l’albo d’oro con il successo del 2025.