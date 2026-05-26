MotoGP | Pirro sostituirà Alex Marquez al Mugello
Il pilota di San Giovanni Rotondo ha già sostituito Fermin Aldeguer nel primo weekend della stagione
A seguito dell’infortunio alla clavicola destra subita da Alex Marquez durante il Gran Premio di Catalunya, il Gresini Racing ha deciso che sarà il test rider della Ducati Michele Pirro a sostituire il #73 al Mugello.
Il pilota di San Giovanni Rotondo oltre che tester Ducati è stato anche campione europeo della classe 125 nel 2004 e dieci volte Campione Italiano: due in Superstock 1000 (2007 e 2008), uno in Supersport 600 (2009) e sette in Superbike nel 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2024.
Lo scorso anno in seguito all’infortunio di Marc Marquez, viene chiamato a sostituirlo per gli appuntamenti in Australia e in Malesia, ma in entrambe le occasioni non riesce a raggiungere la zona punti.
In questo 2026 stagione ha già sostituito Fermin Aldeguer nel primo weekend della stagione durante il Gran Premio della Thailandia, tornando per l’occasione a correre dopo 15 anni di nuovo con il team faentino del compianto Fausto Gresini.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login