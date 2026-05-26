MotoGP | Pirro sostituirà Alex Marquez al Mugello

A seguito dell’infortunio alla clavicola destra subita da Alex Marquez durante il Gran Premio di Catalunya, il Gresini Racing ha deciso che sarà il test rider della Ducati Michele Pirro a sostituire il #73 al Mugello.

Il pilota di San Giovanni Rotondo oltre che tester Ducati è stato anche campione europeo della classe 125 nel 2004 e dieci volte Campione Italiano: due in Superstock 1000 (2007 e 2008), uno in Supersport 600 (2009) e sette in Superbike nel 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2024.

Lo scorso anno in seguito all’infortunio di Marc Marquez, viene chiamato a sostituirlo per gli appuntamenti in Australia e in Malesia, ma in entrambe le occasioni non riesce a raggiungere la zona punti.

In questo 2026 stagione ha già sostituito Fermin Aldeguer nel primo weekend della stagione durante il Gran Premio della Thailandia, tornando per l’occasione a correre dopo 15 anni di nuovo con il team faentino del compianto Fausto Gresini.

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