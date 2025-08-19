MotoGP | GP Ungheria, Bezzecchi: “Balaton sarà interessante”

GP Ungheria Balaton Park Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi così come i suoi colleghi della MotoGP è pronto a scendere in pista sul nuovo circuito ungherese del Balaton Park.

Il pilota dell’Aprilia reduce dalla pole position e dal terzo posto del Gran Premio d’Austria e con all’attivo sei podi stagionali, tra cui la vittoria conquistata a Silverstone, proverà ad essere al vertice anche nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Ecco cosa ha detto il “Bez”, nella foto con il due volte iridato della MotoGP Casey Stoner, presente in Austria così come molte altre stelle del passato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Balaton sarà interessante, è sempre bello affrontare una pista nuova e sono curioso di scoprire com’è. Arriviamo da una serie di risultati positivi e cercheremo, come sempre, di lavorare duramente per dare il massimo anche in Ungheria.”

