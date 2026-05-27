MotoGP | GP Mugello, Morbidelli: “La fiducia sta tornando”

MotoGP GP Italia Pertamina Enduro VR46 – Reduce dai segnali incoraggianti mostrati a Barcellona, Franco Morbidelli arriva al Mugello con l’obiettivo di confermare i progressi emersi sia nel weekend di gara sia nella successiva giornata di test. Il pilota italo-brasiliano affronta il Gran Premio di casa, il secondo stagionale dopo quello disputato in Brasile, con rinnovata fiducia, alimentata dalla prima fila conquistata nel GP di Catalunya, risultato che certifica il lavoro svolto dal team per ritrovare competitività e continuità nelle posizioni di vertice.

Attualmente quindicesimo nella classifica generale con 36 punti, Morbidelli può contare anche su buoni precedenti sul tracciato toscano: nel 2024 ha chiuso al quarto posto la Sprint Race, mentre nel 2017 conquistò la pole position in Moto2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Italia Mugello MotoGP 2026

“Sono contento di correre al Mugello, la mia seconda gara di casa di quest’anno dopo il Brasile. Il Gran Premio d’Italia è sempre speciale e questo tracciato è unico, con le varianti, i saliscendi e l’alta velocità. Poi ci sono i fans che ci danno un’energia extra! Al Mugello, puntiamo a confermare tutte le cose positive sia del weekend a Barcellona con i test sia delle ultime settimane in generale. La fiducia sta tornando, abbiamo mostrato di avere una buona velocità e voglio riconfermarla anche questo fine settimana! Non vediamo l’ora di scendere in pista per vedere come andrà, ma rimaniamo concentrati”

2.7/5 - (4 votes)