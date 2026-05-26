MotoGP | GP Mugello, Bezzecchi: “Fantastico correre davanti ai nostri tifosi”

I piloti della MotoGP sono pronti ad affrontare le colline del circuito del Mugello, che ospiterà il Gran Premio d’Italia della MotoGP, settima tappa del Motomondiale 2026.

Marco Bezzecchi nonostante un weekend non brillante è uscito “rinforzato” dal weekend del Montmelò di Barcellona e ora i punti di vantaggio sul team-mate Jorge Martin sono 15.

Il leader della classifica iridata non ha mai brillato sul circuito di casa e proprio questa potrebbe essere l’occasione per invertire la rotta e tornare grande protagonista.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Italia Mugello MotoGP 2026

“Sono molto contento di andare al Mugello, sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi. La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile.”

Il Mugello rappresenta sempre un appuntamento speciale per i piloti italiani, ma per Marco Bezzecchi questo weekend assume un significato ancora più profondo. Arriva in Toscana da leader del Mondiale, con un margine di 15 punti su Jorge Martin, un vantaggio prezioso ma tutt’altro che rassicurante considerando la forma straordinaria del compagno di squadra. Il Montmelò non è stato il suo miglior weekend, ma paradossalmente ne è uscito più forte: ha limitato i danni, ha gestito le difficoltà e ha dimostrato una maturità che in passato non sempre era emersa con questa continuità.

Il Mugello, però, è una pista particolare. Veloce, tecnica, affascinante, ma anche estremamente impegnativa dal punto di vista mentale. Bezzecchi lo sa bene: non è mai riuscito a brillare davvero su questo tracciato, e proprio per questo vede nel 2026 l’occasione perfetta per cambiare la narrativa. La RS‑GP26 è una moto che si adatta molto bene alle curve veloci e ai cambi di direzione fluidi del circuito toscano, e questo potrebbe rappresentare un vantaggio importante per lui.

Correre davanti a decine di migliaia di tifosi, immersi nel tifo del Correntaio e nel boato del rettilineo più iconico del Motomondiale, è un’esperienza che può trasformare un weekend normale in qualcosa di straordinario. Bezzecchi sente questa energia, la vive come una spinta positiva e non come un peso. Le sue parole lo confermano: entusiasmo, voglia di fare bene, desiderio di regalare un risultato importante alla sua gente.

Il suo obiettivo è chiaro: consolidare la leadership del Mondiale e dimostrare che il Mugello può diventare finalmente un circuito amico. La stagione è lunga, ma un grande risultato in Italia avrebbe un peso enorme, sia emotivo sia tecnico.

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