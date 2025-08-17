MotoGP | GP Austria, Bagnaia a DAZN: “La mia pazienza è finita? Abbastanza” [VIDEO]

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Dopo la delusione del Gran Premio d’Austria, arrivano parole “pesanti” da parte di Pecco Bagnaia, che dopo il ritiro nella Sprint ha chiuso ottavo la gara domenicale.

Il tre volte iridato della Ducati parlando ai microfoni di DAZN Espana, non ha usato giri di parole, chiedendo spiegazioni alla Ducati. Ecco cosa ha detto il piemontese, ormai staccatissimo dalla vetta del Mondiale, lontana ormai 197 punti-

Dichiarazioni Francesco Bagnaia DAZN Espana Gara Gp Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025

“Come tutto l’anno, alla fine non so cosa stia succedendo. Sto lottando, dando tutto, ma facendo questo sono arrivato ottavo, a 12 secondi. Chi ha vinto lo ha fatto con lo stesso tempo che avevo io l’anno scorso, quindi il potenziale c’è. Solo che non sappiamo perché non viene fuori. Io non lo so. Faccio molta fatica a seguire gli altri. Ho visto che all’inizio della gara sia Marc che Bezzecchi facevano tutto meglio di me: ingressi, uscite, frenate… so che sono piloti forti, ma il fatto che io arrivi a 12 secondi su un circuito dove ho sempre fatto la differenza è qualcosa che non capisco, e non capirò.”

Poi le parole “taglienti”: “Sono sempre concentrato. Non ho mai perso la testa. Mi superavano tutti in uscita di curva, non riuscivo ad accelerare. È una situazione un po’ particolare che spero mi venga spiegata. Sì, che me lo spieghi Ducati. La mia pazienza sta finendo? Abbastanza, sì. Per ora, non mi dicono nulla. Sto aspettando.”

