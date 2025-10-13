MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia 2025 a Phillip Island

MotoGP Gp Australia Phillip Island 2025 – La MotoGP torna in pista per l’ultima delle doppiette extra-europee, si va prima in Australia, sullo storico tracciato di Phillip Island e poi in Malesia.

Assente di lusso Marc Marquez (che sarà sostituito da Michele Pirro, ndr), con il nove volte iridato che dopo essere caduto in Indonesia ad alta velocità a causa del tamponamento da parte di Marco Bezzecchi, ha optato prima per un trattamento conservativo, ma visto che dopo una settimana non c’era stato nessun miglioramento, è stato operato alla scapola destra all’ospedale Ruber Internacional di Madrid.

In palio la seconda e la terza posizione iridata, con Alex Marquez (secondo) in vantaggio di 88 punti su Pecco Bagnaia, con quest’ultimo insidiato però da Marco Bezzecchi, che ha 20 punti di distacco dal connazionale.

Dopo la vittoria dominante di Mandalika (secondo pilota più giovane a vincere in MotoGP, alle spalle del solo Marc Marquez), Fermin Aldeguer proverà ad essere ancora protagonista.

In casa Aprilia Marco Bezzecchi, uscito praticamente incolume dalla brutta caduta in cui ha coinvolto l’incolpevole Marc Marquez, proverà ad insidiare le Ducati, mentre sarà ancora assente Jorge Martin, che sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Nel Trackhouse Racing Team potrebbe rientrare Ai ogura al fianco di Raul Fernandez.

La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, anche se in Indonesia Brad Binder aveva ottenuto un ottimo quarto posto nella gara domenicale. Punta a tornare competitivo Enea Bastianini, mentre l’infortunato Maverick Vinales sarà sostituito dal tester Pol Espargarò.

I piloti Ducati VR46 Racing Team Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio potrebbero essere degli outsider, con “Diggia” che proprio a Phillip Island ottenne il primo podio in MotoGP in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Honda e Yamaha cercano conferme (la prima) e riscatto (la seconda) con Luca Marini che negli ultimi GP hanno lottato per il podio sul quale il suo team-mate Joan Mir è salito a Motegi. Gara di casa per Jack Miller (Yamaha Pramac).

Meteo Gp Australia Phillip Island 2025

Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, mentre sabato e domenica il sole dovrebbe essere protagonista, anche se il clima australiano è sempre un’incognita.

Info Gp Australia Phillip Island MotoGP 2025

Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. La prima gara motociclistica fu inaugurata nel 1931, ma soltanto verso la metà degli anni cinquanta fu costruito un circuito permanente. I suoi impianti caddero in abbandono alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, ma, nel 1985, fu restaurato e modernizzato con un finanziamento di 5 milioni di dollari australiani. Nel 1989 e 1990 si disputarono due Gran Premi d’Australia e nel 1995 si annunciò il ritorno del Campionato del Mondo di Velocità in questo circuito, che divenne realtà nel 1997.

Orari Gp Australia Phillip Island MotoGP 2025

Venerdì 17 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 00:00-00:35

Prove Libere 1 Moto2 00:50-01:30

Prove Libere 1 MotoGP 01:45-02:30

Prove Moto3 04:15-04:50

Prove Moto2 05:05-05:45

Prove MotoGP 06:00-07:00

Sabato 18 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 23:40 (venerdì)-00:10

Prove Libere 2 Moto2 00:25-00:55

Prove Libere 2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:45-04:00

Q2 Moto3 04:10-04:25

Q1 Moto2 04:40-04:55

Q2 Moto2 05:05-05:20

Sprint Race MotoGP 06:00 (13 giri)

Domenica 19 ottobre

Warm – Up MotoGP: 00:40-00:50

Gara Moto3: 02:00

Gara Moto2: 03:15

Gara MotoGP: 05:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp d’Australia a Phillip Island

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

