MotoGP | Ufficiale: Diogo Moreira in Honda LCR

MotoGP LCR Honda – Diogo Moreira passa in MotoGP e correrà nelle prossime stagioni con la Honda, prima nel Team LCR e poi in quello ufficiale.

Originario di San Paolo, Moreira ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo in Moto3 nel 2022, dove ha ottenuto una vittoria, tre podi e due pole position in 39 gare.

Il pilota Italtrans Racing Team Moto2, Rookie of the Year nel 2024, vincitore di tre Gran Premi nella classe di mezzo, Olanda, Austria e Indonesia 2025, è attualmente secondo in Campionato a -9 dal leader Manuel Gonzalez.

Moreira che andrà ad affiancare Johann Zarco prenderà il posto di Somkiat Chantra, con quest’ultimo che correrà in Superbike Honda HRC insieme a Jake Dixon.

Dichiarazioni Diogo Moreira ingaggio Honda MotoGP

“Entrare a far parte del Campionato del Mondo MotoGP con Honda LCR è un sogno che si avvera. Voglio ringraziare Honda e il team per aver creduto in me e avermi dato questa incredibile opportunità. Sono entusiasta di imparare, crescere e lottare per ottenere ottimi risultati ai massimi livelli delle corse motociclistiche.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Team Owner LCR Ingaggio Diogo Moreira

“Siamo molto lieti di annunciare l’arrivo di Diogo Moreira nel nostro team. Senza dubbio, Diogo possiede tutte le qualità per diventare uno dei grandi della MotoGP. Ha un talento innegabile, una profonda passione per le corse e ha dimostrato la sua velocità in tutti i tipi di moto e discipline. A nome di tutto il Team LCR, porgo un caloroso benvenuto a Diogo e ringrazio Honda HRC per averci affidato questo entusiasmante progetto per il 2026.”

