MotoGP | Pol Espargarò in pista in Australia e Malesia

Il tester KTM sostituirà l'infortunato Maverick Vinales

di Alessio Brunori13 Ottobre, 2025
KTM Tech3 MotoGP 2025 – Pol Espargarò parteciperà al Gran Premio d’Australia in programma a Phillip Island questo fine settimana e a quello della Malesia della settimana successiva, al posto dell’infortunato Maverick Vinales.

Lo spagnolo salirà in sella alla KTM RC16 del Team Tech3, lo aveva già fatto in Repubblica Ceca e in Ungheria, ottenendo rispettivamente la decima e l’ottava posizione nelle gare domenicali.

Dichiarazioni Pol Espargarò Preview Phillip Island Gp Australia MotoGP 2025

“Come ho già detto nelle mie precedenti partecipazioni alle gare, doverlo fare perché un compagno di squadra è infortunato non è qualcosa che mi piace particolarmente. So che Maverick (Vinales) ha fatto uno sforzo enorme per continuare a correre, quindi la prima cosa che voglio dire è che spero che questa assenza lo aiuti ad accelerare il recupero e che possa tornare il prima possibile, perché abbiamo bisogno di lui in KTM. Torno nella mia famiglia Tech3 e, come a Brno e al Balaton Park, con l’obiettivo di aiutare il progetto il più possibile e sfruttare al meglio questi weekend per fare progressi con la nostra moto e supportare gli altri piloti. Phillip Island è un circuito che mi piace molto, anche se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci ho corso. Come sempre, cercherò di dare il massimo per costruire un weekend produttivo per tutti.”

