MotoGP | Caduta Indonesia: Marc Marquez operato con successo alla scapola destra

Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è stato operato con successo alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid.

Il nove volte iridato in un primo momento insieme ai medici aveva optato per un trattamento conservativo, ma dopo un’ulteriore esame, come riporta il comunicato Ducati, è stato constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione.

Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari.

L’intervento era una delle possibilità prese in considerazione fin dall’inizio dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo previsto non avesse dato risultati favorevoli. In ogni caso, il recupero di Marc Marquez, che si trova già a casa, seguirà lo stesso iter e i progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni.

Il nove volte iridato era stato tamponato da Marco Bezzecchi nel corso del primo giro del Gran Premio d’Indonesia (qui il video) e ad un primo controllo fatto nel centro medico del circuito, sembrava aver ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla.

