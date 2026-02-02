MotoGP | Presentazione Honda HRC 2026 in DIRETTA [VIDEO]

E’ tutto pronto per scoprire la nuova livrea del Team Honda HRC per la stagione 2026 di una MotoGP ormai è alle porte. La casa dall’ala dorata è l’ultima squadra a presentarsi e poi dal 3 a 5 febbraio sarà in pista a Sepang per il primo test collettivo della Top Class.

Confermati per la stagione 2026 il nostro Luca Marini e lo spagnolo Joan Mir, che saranno in sella al nuovo prototipo della RC213V. Potrete seguire il live dell’evento su questa pagina, a partire dalle 10:00.

Presentazione Honda HRC dalle 10:00

