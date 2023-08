MotoGP | Morbidelli via da Yamaha al suo posto Rins, si apre il mercato piloti

MotoGP Mercato piloti – L’annuncio della Yamaha che ha comunicato prima il divorzio da Franco Morbidelli a fine 2023 e poi l’annuncio di Alex Rins apre di fatto il mercato piloti 2024.

Il pilota italo-brasiliano lascerà la Yamaha alla fine della stagione e il suo posto è stato preso da Alex Rins (nella foto, ndr).

Il pilota spagnolo non era contento del trattamento che gli aveva riservato la Honda e tornerà ad essere un pilota Factory a tutti gli effetti al fianco di Fabio Quartararo.

La moto di Rins è appetita da Johann Zarco che prenderebbe il posto dello spagnolo nel team LCR Honda, mentre Morbidelli con molta probabilità finirà in un Team Satellite Ducati, Gresini (Di Giannantonio non dovrebbe essere confermato, ndr) o VR46 nel caso in cui Bezzecchi passasse al Team Pramac con moto ufficiale al posto di Johann Zarco.

In lizza per un posto nel Team Gresini c’è anche Tony Arbolino, attuale capo-classifica della Moto2. In dubbio anche i piloti GASGAS, che al momento non ha confermato né Pol Espargarò né Augusto Fernandez. Uno dei dei lascerà sicuramente il posto a Pedro Acosta.

La stagione 2024 al momento ha come confermati i seguenti piloti:

Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: Ducati Factory

Fabio Quartararo e Alex Rins – Yamaha Factory

Marc Marquez e Joan Mir – Honda Factory

Jorge Martin – Ducati Pramac

Alex Marquez – Ducati Gresini

Luca Marini – Ducati VR46

Aleix Espargarò e Maverick Vinales – Aprilia

Miguel Oliveira e Raul Fernandez – Aprilia WithU RNF

Brad Binder e Jack Miller – KTM Factory

