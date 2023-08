MotoGP | Gp Silverstone, Quartararo: “Arrivo in buona forma dopo la lunga pausa”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo arriva a Silverstone dopo una prima metà di stagione difficile, conclusa con l’intervento chirurgico al piede dopo il Gran Premio d’Olanda.

Dopo essersi completamente ripreso, è determinato a fare bene in questo weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota francese ha all’attivo una vittoria nella classe regina nel 2021 sul circuito britannico.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Mi sento bene. Le cinque settimane di pausa mi hanno aiutato a riprendermi dall’infortunio al dito del piede. Ho avuto il tempo di riprendere l’allenamento dopo una settimana di riposo, e ho anche trascorso del tempo con famiglia e amici. Arrivo nel Regno Unito in buona forma, ed è importante. Non vedo l’ora di essere a Silverstone, soprattutto perché potrò rivedere i fan dopo la lunga pausa. Le cose saranno un po’ diverse questo weekend: siamo nel paddock internazionale, quindi il punto di partenza e arrivo saranno in un posto diverso. Inoltre, abbiamo un nuovo format di weekend, leggermente diverso per arrivare in Q2. Penso che sarà comunque facile abituarsi a tutto questo.”