MotoGP | Morbidelli lascerà la Yamaha a fine stagione

MotoGP Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli lascerà la Yamaha alla fine della stagione in corso. A comunicarlo è stata la casa giapponese attraverso un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente.

“Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la sua partnership con Franco Morbidelli terminerà alla fine del 2023, quando Morbidelli si dedicherà a nuove sfide nel mondo delle corse. Dal momento in cui Morbidelli è entrato a far parte di Yamaha nel 2019, l’italiano ha ottenuto sei podi: tre vittorie, un secondo posto e due terzi posti. Ha inoltre conquistato due pole position ed è stato Vice Campione del Mondo MotoGP nel 2020.

Dopo una breve pausa a causa di un infortunio al ginocchio durante la stagione 2021, Morbidelli è tornato in pista nel Gran Premio di San Marino come parte del team Yamaha Factory Racing. In totale, ha partecipato a 74 GP come pilota Yamaha.

Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Racing e il team Monster Energy Yamaha MotoGP sono estremamente grati per i contributi di Morbidelli, la sua costante motivazione e il suo spirito positivo. Non vedono l’ora di condividere altri momenti memorabili durante i restanti 12 round del campionato MotoGP del 2023. Yamaha Motor Co., Ltd. augura a Morbidelli il meglio per le sue future avventure nel mondo delle corse e conferma il pieno sostegno del team Monster Energy Yamaha MotoGP per lui per il resto della stagione, per concludere la loro partnership con un alto livello di prestazioni.”

Dichiarazioni Lin Jarvis Managing Director, Yamaha Motor Racing su Franco Morbidelli

“Prima di tutto, voglio ringraziare Franky per il suo duro lavoro e dedizione fin da quando è entrato a far parte del Factory Team e anche prima, quando era un pilota Satellite Yamaha. La partnership tra Yamaha e Morbidelli ha portato a ottimi risultati, compreso un eccezionale titolo di vice-campione nel 2020. È un peccato che gli ultimi due anni non siano stati come entrambi avremmo voluto e sperato. Abbiamo discusso delle possibilità di continuare la nostra partnership, ma alla fine abbiamo deciso che il 2024 sarebbe stato il momento giusto per fare un cambiamento, sia per Yamaha che per Franky. Il team continuerà a sostenere pienamente Franky in ogni modo possibile per concludere il nostro tempo insieme nel migliore dei modi.”

Questo annuncio apre le porte della casa dei Tre Diapason ad Alex Rins, mentre Morbidelli potrebbe approdare in un Team Satellite Ducati, Gresini (Di Giannantonio non dovrebbe essere confermato, ndr) o VR46 nel caso in cui Bezzecchi passasse al Team Pramac con moto ufficiale al posto di Johann Zarco.

