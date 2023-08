MotoGP | Ufficiale, Alex Rins correrà per la Yamaha

MotoGP Monster Energy Yamaha – Dopo l’annuncio della Yamaha che aveva comunicato la separazione da Franco Morbidelli alla fine della stagione in corso, è arrivato una seconda nota della casa giapponese, che ha annunciato l’ingaggio di Alex Rins.

Di seguito il comunicato della casa di Iwata: “Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare la firma di Alex Rins. Il pilota correrà nel team ufficiale Yamaha per la stagione MotoGP 2024 insieme a Fabio Quartararo. Lo spagnolo di grande esperienza ha già ottenuto vittorie in gare della classe regina e nelle classi inferiori (6 MotoGP, 4 Moto2, 8 Moto3, 18 in totale) e podi (18 MotoGP, 17 Moto2, 23 Moto3, 58 in totale). La sua vasta esperienza e il suo innegabile talento lo rendono un’aggiunta pienamente qualificata e gradita alla formazione di piloti Yamaha.”

Carriera Alex Rins nel Motomondiale

Campionato del Mondo MotoGP 2023 (13° – 47 punti) [Infortunato dal GP d’Italia Sprint]

Campionato del Mondo MotoGP 2022 (7° – 173 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2021 (13° – 99 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2020 (3° – 139 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2019 (4° – 205 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2018 (5°– 169 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2017 (16° – 59 punti)

Campionato del Mondo Moto2 2016 (3° – 214 punti)

Campionato del Mondo Moto2 2015 (2° – 234 punti)

Campionato del Mondo Moto3 2014 (3° – 237 punti)

Campionato del Mondo Moto3 2013 (2° – 311 punti)

Campionato del Mondo Moto3 2012 (5° – 141 punti)

Dichiarazioni Lin Jarvis Managing Director, Yamaha Motor ingaggio Alex Rins

“Siamo lieti che Alex si unisca alla formazione Yamaha e gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGP. Ci aspettiamo che Alex sia una grande risorsa. Ha una vasta esperienza come pilota della MotoGP ed è noto per essere un talento naturale e un pluripremiato vincitore di gare della classe MotoGP. Ha già esperienza con altri due costruttori nella MotoGP e ha guidato moto con caratteristiche simili alla YZR-M1, il che dovrebbe aiutarlo ad adattarsi velocemente alla nostra moto. La sua vittoria al COTA all’inizio di quest’anno sottolinea la sua velocità, fame e determinazione per avere successo. Alex è stato lontano dal paddock della MotoGP per un po’ a causa dell’infortunio riportato al Mugello, ma siamo fiduciosi che dovrebbe essere completamente recuperato e pronto per la stagione 2024. Non vediamo davvero l’ora di lavorare con lui e crediamo che collaborerà bene con Fabio e migliorerà le prestazioni complessive del Monster Energy Yamaha MotoGP Team.”

