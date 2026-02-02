MotoGP | Marini: “I progressi del 2025 sono stati gratificanti”

Honda HRC Castrol – L’ultimo team ad aver svelato i nuovi colori per la stagione 2026 è stato il team Honda HRC Castrol. La Honda RC213V entrerà nel suo ultimo anno di competizione indossando con orgoglio nuovamente l’iconico tricolore Honda HRC. Il rosso rappresenta la passione per le corse, il blu la ricerca dell’eccellenza tecnica e il bianco per gli appassionati di motorsport. Luca Marini, al suo terzo anno con il costruttore giapponese, si è detto soddisfatto dei risultati raccolti dal team nel 2025 e auspica che per questa nuova stagione si possa alzare l’asticella, puntando alle posizioni di vertice in classifica.

Dichiarazioni Luca Marini, Presentazione Honda HRC Castrol

“È un piacere iniziare un’altra stagione con Honda HRC Castrol. I progressi che abbiamo mostrato nel 2025 sono stati incredibilmente gratificanti e per tutto l’inverno ho lavorato per migliorarmi e iniziare questa nuova stagione nel 2026. I nostri obiettivi sono chiari: essere presenti a combattere vicino al vertice e sfruttare appieno ogni opportunità che ci si presenta. Tutti in questo progetto hanno fatto i compiti durante l’inverno e non vedo l’ora di tornare sulla Honda RC213V e riprovarci. Nell’ultimo anno della 1.000cc dobbiamo concludere bene e goderci i momenti belli lungo il percorso”