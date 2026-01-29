In evidenza

MotoGP | Martin pronto a lasciare Aprilia: accordo con Yamaha

Si parla di un contratto biennale nel team Factory

di Jessica Cortellazzi29 Gennaio, 2026
MotoGP | Martin pronto a lasciare Aprilia: accordo con Yamaha

Dopo la bomba di mercato che vi abbiamo segnalato stamattina riguardante Fabio Quartararo (che passerà alla Honda dal 2027), Motorsport parla di un’altra mossa clamorosa. Jorge Martin avrebbe avuto dei contatti con Yamaha e sembrerebbe mancare solo la firma. Secondo quanto riporta la fonte, le parti stanno finalizzando gli ultimi dettagli dell’intesa che renderebbe lo spagnolo uno dei piloti di punta del progetto Yamaha nel nuovo ciclo tecnico della MotoGP. Il Campione 2024, è attualmente sotto contratto con Aprilia ma il matrimonio non è mai stato idilliaco tra infortuni, incomprensioni e risultati altalenanti.

Yamaha, avrebbe quindi individuato in Martin il pilota ideale per rilanciarsi al vertice, soprattutto in vista della partenza di Quartararo.

