MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò chiude al comando

Il tester della Honda ha preceduto le KTM di suo fratello Pol Espargarò e di Dani Pedrosa

di Alessio Brunori29 Gennaio, 2026
Si è conclusa la prima giornata di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori e i rookies della MotoGP.

Rispetto al precedente report non ci sono stati cambiamenti significativi ed il miglior tempo è rimasto ad Aleix Espargarò che ha chiuso in testa, portando la nuova Honda RC213V davanti alla KTM del fratello Pol Espargarò.

Il terzo tempo è rimasto a Dani Pedrosa che in sella alla nuova KTM RC16 ha preceduto il tre volte iridato Superbike Toprak Razgatlioglu, in pista con la Yamaha V4 del Pramac Racing.

Il pilota turco ha preceduto la Yamaha dei test rider Fernandez/Dovizioso, mentre Michele Pirro con la nuova Ducati è sesto a 1.712s dalla vetta. Sulla Desmosedici del pilota di San Giovanni Rotondo si è vista una nuova aerodinamica.

Test Shakedown Sepang Day 1 – I tempi

01	Aleix Espargaro		Honda HRC (RC213V)		1:58.091
02	Pol Espargaro		Red Bull KTM Tech3 (RC16)	+0.524
03	Dani Pedrosa		KTM Test Rider (RC16)		+1.052
04	Toprak Razgatlioglu	Pramac Yamaha (YZR-M1)		+1.556
05	Yamaha Test Rider	Yamaha Factory Racing (YZR-M1)	+1.667
06	Michele Pirro		Ducati Test Rider (GP26)	+1.712
07	Lorenzo Savadori	Aprilia (RS-GP)			+2.212
08	Diogo Moreira		Honda LCR (RC213V)		+2.803
09	Mika Kallio		KTM Test Rider (RC16)		+5.112

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

