MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Aleix Espargarò chiude al comando

Si è conclusa la prima giornata di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori e i rookies della MotoGP.

Rispetto al precedente report non ci sono stati cambiamenti significativi ed il miglior tempo è rimasto ad Aleix Espargarò che ha chiuso in testa, portando la nuova Honda RC213V davanti alla KTM del fratello Pol Espargarò.

Il terzo tempo è rimasto a Dani Pedrosa che in sella alla nuova KTM RC16 ha preceduto il tre volte iridato Superbike Toprak Razgatlioglu, in pista con la Yamaha V4 del Pramac Racing.

Il pilota turco ha preceduto la Yamaha dei test rider Fernandez/Dovizioso, mentre Michele Pirro con la nuova Ducati è sesto a 1.712s dalla vetta. Sulla Desmosedici del pilota di San Giovanni Rotondo si è vista una nuova aerodinamica.

Test Shakedown Sepang Day 1 – I tempi

01 Aleix Espargaro Honda HRC (RC213V) 1:58.091 02 Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.524 03 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +1.052 04 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.556 05 Yamaha Test Rider Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.667 06 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.712 07 Lorenzo Savadori Aprilia (RS-GP) +2.212 08 Diogo Moreira Honda LCR (RC213V) +2.803 09 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +5.112

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

