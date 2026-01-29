MotoGP | Quartararo con Honda, il colpo del mercato 2027

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, Honda avrebbe fatto il primo grande colpo del mercato piloti MotoGP per il 2027, assicurandosi la firma di Fabio Quartararo che lascerebbe quindi Yamaha per approdare in HRC a partire dal 2027 con un contratto biennale. Il francese, è uno dei talenti più brillanti degli ultimi anni nella classe regina: oltre al titolo Mondiale conquistato nel 2021, ha collezionato 11 vittorie, 32 podi e 21 Pole Position con la M1. Ma ora le strade con Yamaha si dividono.

La decisione del “Diablo” di lasciare il costruttore giapponese, arriva dopo una lunga fase di difficoltà per il team che non è riuscito a mantenere il livello di competitività mostrato nei primi anni che non è riuscito a mantenere il livello di competitività mostrato negli anni recenti. Nonostante Yamaha abbia investito in nuovi sviluppi tecnici e promesso progressi, il francese ha espresso frustrazione per i risultati non all’altezza delle aspettative. Questo ha spinto Quartararo a cercare una nuova sfida.

L’arrivo del francese in Honda, arriva in un momento cruciale: nel 2027 la MotoGP introdurrà un nuovo ciclo regolamentare, incluso un nuovo motore 850cc quattro cilindri.

