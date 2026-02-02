MotoGP | Rivola (Aprilia): “Siamo molto soddisfatti del rinnovo di Bezzecchi”

L’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha commentato il rinnovo biennale di Marco Bezzecchi, che continuerà a correre per la casa veneta anche nel 2027 e nel 2028.

Il “Bez” alla sua prima stagione con Aprilia Racing nel 2025, è già diventato il pilota più vincente nella storia del team italiano in MotoGP.

Il suo bilancio è di 3 vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimao e Valencia), 3 vittorie nelle sprint (Misano, Mandalika e Phillip Island), di un totale di 15 podi complessivi e di 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Risultati che gli hanno permesso di chiudere il mondiale in terza posizione con 353 punti.

Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Racing Rinnovo Marco Bezzecchi

“Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo ‘si sposi’ alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra.”

