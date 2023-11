MotoGP | Bezzecchi su Marc Marquez: “Mai dette quelle cattiverie”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi è tornato a parlare della polemica innescata dopo il Gran Premio di Valencia, gara in cui era caduto dopo essere stato “toccato” da Marc Marquez.

Il pilota del VR46 Racing Team ha confermato l’incontro sul camion con tanto di parole “dure” nei confronti dell’otto volte iridato, ma ha smentito categoricamente quanto riportata da alcuni media spagnoli che hanno accusato il “Bez” di aver detto allo spagnolo frasi gravissime sul grave infortunio dello spagnolo, tipo: “Che peccato che tu sia guarito dall’infortunio, sei il cancro della MotoGP“.

Il #72 dopo la gara prima di andare da Marquez era andato in direzione gara senza successo e poi avrebbe cercato di contattare il capo di Dorna Carmelo Ezpeleta senza riuscirci. A caldo aveva detto al canale ufficiale della MotoGP: “Non c’è niente da spiegare, mi ha colpito e io sono caduto. Questo è quello che è successo. Per fortuna sto bene, ho un po’ di dolore alla spalla e al piede sinistro. Perché è Marc Marquez e nessuno gli fa niente.”

In una successiva conferenza stampa, ha sottolineato le sue critiche: “Il suo stile non merita molte spiegazioni. Hanno deciso di non mostrare il replay perché l’azione era sporca. È Marquez, quindi nessuno può toccarlo. Indagano, ma non fanno nulla. I commissari non toccano mai Marc ed è il pilota più sporco della MotoGP”.

“Con Marquez ci siamo detti delle cose private, poi ho letto degli articoli che dicevano veramente delle cose brutte ma non è così. Gli ho detto quello che pensavo, sapete come sono, ho detto quello che ritenevo giusto dire e lui ha fatto lo stesso con me. Ho letto però cose bruttissime che non direi neanche al peggior nemico, non sono una persona del genere. Ho avuto le p…e per andare a dirgli quello che pensavo e faccio così con tutti, dico quello che penso. Leggere quelle cattiverie è stata una cosa brutta che non serviva perchè non è la verità. Non mi piace il finto buonismo, mi piace dire le cose come stanno, siamo tutti rivali e non puoi andare d’accordo con tutti, ma è peggio fare finta di andare d’accordo.”

