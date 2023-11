MotoGP | Test Valencia: le primissime impressioni di Marc Marquez sulla Ducati

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Marc Marquez ha debuttato oggi sulla Ducati del Team Gresini e lo ha fatto a Valencia, teatro dei test organizzati dall’IRTA.

L’otto volte iridato, che ha lasciato la Honda per tornare a divertirsi con una moto competitiva come la Ducati, in pochissimi giri ha subito preso confidenza con la Desmosedici GP e dopo 7 giri era giù terzo a pochi decimi dalla vetta.

I test sono ancora lunghi (si chiuderanno alle 18:00 e qui potete seguire la diretta) ma se il buongiorno si vede dal mattino e soprattutto dai sorrisi, quello di Marc Marquez la dice lunga.

Dichiarazioni Marc Marquez Ducati Test Valencia MotoGP 2023

“La moto è molto meno demanding (rispetto alla Honda, ndr) soprattutto nei cambi di direzione. Va subito dentro anche se il setting non è ancora bilanciato. Quando freno forte la moto si scompone dietro, se entro con il freno tende ad allargare. In piega quando si appoggia al gas, sento che l’avantreno non comunica come vorrei, ma il grip posteriore è sorprendente (usa la parola “amazing”, ndr).”