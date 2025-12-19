MotoGP | Marc Marquez: “La prossima settimana torno in sella”

Presente all’evento di Ducati “Campioni in Festa”, che è in corso oggi a Bologna (alla quale siamo presenti anche noi di Motorionline), il nove volte Campione del Mondo, Marc Marquez ha fatto sapere che la riabilitazione alla spalla infortunata sta procedendo molto bene e che la prossima settimana salirà in sella ad una moto standard.

Dichiarazioni Marc Marquez su ritorno in sella

“Sto molto meglio, la prossima settimana torniamo in sella. Sono molto contento, sono passati tre mesi dall’infortunio e la prossima settimana proviamo a capire come sto sulla moto. Niente vacanze, per me è facile da accettarlo, per la mia ragazza un po’ meno ma poi l’ha capito. Ho dovuto lavorare tanto per la riabilitazione ma anche festeggiare per il titolo perché si deve celebrare nel modo giusto. Oggi è l’ultimo giorno che festeggiamo perché poi nel 2026 siamo già in Malesia. Ho dovuto lavorare tantissimo, più di quello che mi aspettavo ma sono arrivato al team giusto, con la moto giusta, facendo un anno nel team Gresini, sapevo che potevo vincere. Mi sono ritrovato, è stato un anno importante. Quest’anno ho iniziato a sentire cosa vuol dire essere Ducati. Un pilota felice, è un pilota veloce”

Foto del nostro inviato: Alessio Brunori