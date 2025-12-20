MotoGP | Ducati Panigale V4 S replica Marc Marquez, un pezzo da collezione [VIDEO]

Durante l’evento “Campioni in Festa” svoltosi nella sede della Ducati a Borgo Panigale, è stata presentata anche la Ducati Panigale V4 S replica Marc Marquez, un pezzo da collezione che sarà prodotto in soli 293 esemplari.

Un oggetto da collezione, limitato come detto a soli 293 esemplari, con una livrea ispirata alla MotoGP e componenti esclusivi che la rendono ancora più speciale e ciascuna con una firma originale di Marc Marquez sul coperchio del serbatoio.

La moto è più leggera e potente rispetto alla Panigale V4 S da cui deriva, ed è arricchita con caratteristiche tecniche di serie che la rendono ancora più unica e vicina alla MotoGP, migliorando le sue prestazioni in pista.

Grazie al silenziatore Akrapovič omologato, il peso viene ridotto di 2,5 kg e la potenza massima aumenta a 218,5 cavalli, grazie a una calibrazione motore dedicata.

La Ducati Panigale V4 S Marquez replica è equipaggiata con Corner Sidepods, una soluzione aerodinamica introdotta in MotoGP da Ducati nel 2021 che genera effetto suolo ad elevate inclinazioni. Questo garantisce un maggiore livello di aderenza degli pneumatici e consente velocità di curva più elevate, con conseguente tempo sul giro più bassi.

I cerchi in fibra di carbonio a cinque razze riducono il peso di 0.950 kg rispetto ai cerchi forgiati della Panigale V4 S, riducendo il momento d’inerzia del 12% all’anteriore e del 19% posteriore. Il risultato è una maggiore agilità nel cambiare direzione e una maggiore propensione della moto a chiudere la traiettoria durante l’accelerazione pur restando inclinata.

La moto è equipaggiata con il sistema frenante anteriore Pro+, omologato per l’uso su strada. Massima potenza e controllo in ogni staccata: il pacchetto freni Pro+ della Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica include dischi Brembo T-Drive maggiorati da 338,5 mm e pinze GP4 Sport Production ricavate dal pieno, con finitura titanio. Il sistema è completato dalla pompa Brembo MCS 19.21 con regolazione remota, per prestazioni da vero pilota MotoGP e sicurezza assoluta anche nelle condizioni più estreme.

L’equipaggiamento speciale è completato dalla frizione a secco, dai piedi regolabili in alluminio in billet e da un modulo GPS. Chi desidera utilizzarlo in pista avrà anche accesso al tappo del serbatoio carburante da corsa in alluminio in billet, ai parafuchi per pinze dei freni, a una copertura aperto della frizione in fibra di carbonio e a un kit per rimuovere il portatarghe, tutti forniti di serie. L’esperienza di guidare questa moto da collezione è resa ancora più speciale grazie alla seduta in Alcantara, al plexiglass da corsa e all’animazione dedicata del cruscotto con i tasti. Inoltre, ogni moto sarà consegnata in una cassa di legno esclusiva e personalizzata.

Materiali da competizione e dettagli esclusivi: elementi in alluminio ricavati dal pieno come la testa di sterzo numerata serigrafata con il numero progressivo, le pedane regolabili, il tappo serbatoio. La fibra di carbonio è protagonista su cerchi, parafango posteriore, pinna para catena, para tacchi, protezioni forcellone, cover alternatore, condotti di raffreddamento dei dischi anteriori e cover aperta per la frizione a secco. Ogni componente è pensato per massimizzare prestazioni, leggerezza e stile racing.

Prodotta in soli 293 esemplari la Panigale V4 è un autentico pezzo da collezione. A completare l’esclusività, un pack dedicato che include certificato di autenticità, telo coprimoto e cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata.

Video Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion

