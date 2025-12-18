MotoGP | Pol Espargarò: “Marc non si accontenterà di superare Valentino Rossi”

Marc Marquez ha raggiunto in questa stagione quota nove Titoli iridati, gli stessi di Valentino Rossi. L’attuale rider della Ducati ha dominato la stagione 2025, almeno fino all’Indonesia, quando dopo essere stato tamponato da Marco Bezzecchi, si è dovuto fermare per operarsi al braccio destro, lo stesso che aveva già subito 4 operazioni dopo l’incidente del 2020.

Secondo Pol Espargarò, tester KTM e commentatore di DAZN Spagna, il vero avversario di Marquez in tutta la sua carriera non è stato Valentino Rossi, ma se stesso.

Con 73 vittorie, Marquez è a 17 vittorie dal totale di Rossi e già nel 2026 potrebbe ridurre la distanza.

Dichiarazioni Pol Espargarò su Marc Marquez e Valentino Rossi

“Il rivale di Marc, per tutta la sua carriera, è sempre stato solo se stesso. La sua ambizione, i suoi limiti, le sue sfide – ha detto ad AS.com – ‘Decimo titolo?’ Sono uno di quelli che pensa che non sarà mai soddisfatto. Continuerà finché potrà, perché è quello che gli piace. Non per i record, ma per la passione, per la vittoria, per l’ambizione. Forse ora la sfida che ha è superare Valentino Rossi, per essere il pilota della storia con il maggior numero di titoli mondiali. Ma poi, cosa succederà? Beh, sono uno di quelli che pensa che non si accontenterà, perché continuerà, perché questo è ciò che gli piace ed è ciò che lo rende quello che è, e finché non potrà continuare a fare quello che fa. Marc non è un uomo governato dai risultati o da quelle piccole sfide, che per lui sono sicuramente piccole, ma è una questione di passione, di vincere, di ambizione, e basta, nient’altro.

Dichiarazioni Pol Espargarò su Marc Marquez

“Marc è un ragazzo molto competitivo e ha portato tutto all’estremo. Non aveva bisogno di vincere con la Ducati per dimostrare di essere il migliore. Marc ha, una delle tante virtù, che è riuscire a raggiungere il limite molto prima degli altri e giocare con quel limite in un modo che gli altri non fanno.

4.2/5 - (18 votes)