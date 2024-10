MotoGP | Lorenzo su titolo perso da Rossi nel 2015:” Il Mondiale di cui vado più fiero”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Dopo che Valentino Rossi era tornato a parlare del titolo 2015 nel podcast MigBabol, condotto da Andrea Migno, accusando nuovamente Marc Marquez di essersi intromesso in “fatti” non di propria competenza, arriva anche la versione di Jorge Lorenzo, che vinse quel tanto discusso titolo.

Jorge Lorenzo ha parlato nel suo podcast “Dura La Vita” dove ha ricordato l’atmosfera sugli spalti quella domenica, quando vinse la gara (e il Campionato del Mondo) e Marquez arrivò secondo. Il maiorchino ha sottolineato come quel titolo sia quello di cui va più fiero.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Fischi Parco Chiuso Valencia 2015

“L’ho raccontato una volta. Io e Marquez siamo arrivati al parco chiuso e l’80% del pubblico spagnolo ci fischiava perché erano rossisti. Ore dopo, mentre festeggiavamo il titolo con la mia famiglia, c’erano circa 50 tifosi (dietro i cancelli del circuito) che insultavano mia madre, dicendo qualcosa del genere, che gli avevamo rubato il Campionato. Erano spagnoli e rossisti.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Odio 2015 Titolo di cui va fiero

“Quando ero il rivale di Rossi i tifosi erano molto divisi. Direi che c’era odio, come si vede nel calcio tra Real Madrid e FC Barcelona. Quel 2015 è stato super drammatico, molto forte in termini di emozioni e rivalità. Niente a che vedere con quanto accade adesso. Prima di entrare nel paddock notavi quella rivalità tra Rossi, me e Marquez. Il titolo 2015? E’ quello di cui vado più fiero. Non sono stato in testa al campionato in nessuna gara fino all’ultima. Ho sofferto davvero e ho lottato fino alla fine perché sono stato molto sfortunato durante quell’anno, ma non ho gettato la spugna

