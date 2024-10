MotoGP | GP Giappone: i piloti scoprono Asakusa

MotoGP Gp Giappone 2024 – I piloti della MotoGP e alcuni di altre categorie, per l’esattezza Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing), Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Joan Mir (Repsol Honda Team), Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) e Augusto Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3) sono stati raggiunt da Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda LCR) altri piloti giapponesi delle altre categorie: Ai Ogura (MT Helmets – MSI), Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp Team), Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI).

Lo storico quartiere di Asakusa e l’iconico tempio Sensō-ji hanno ospitato un’incredibile accoglienza per lo sport più emozionante del mondo.

Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta e il Chief Sporting Officer Carlos Ezpeleta si sono uniti all’evento mentre la MotoGP veniva accolta in Giappone e la visita è iniziata con una cerimonia di buona fortuna. Un servizio fotografico è stato poi seguito da un talk show per una folla appassionata, portando la MotoGP nel cuore della nostra base di fan in uno dei mercati più importanti dello sport.

