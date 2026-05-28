MotoGP | GP Mugello 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Mugello dove, a partire dalle 16:00, si terrà la conferenza stampa del Gran Premio del Mugello, settimo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

Marc Marquez ha ricevuto l’idoneità per prendere parte alle FP1 di domani mattina ma dovrà fare un check up medico per valutare se continuare il weekend:

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP GP ITALIA

16:28 Con MotoGP Social, noi vi ringraziamo per averci seguito. Buona serata!

How fast is Mugello? 🤔 On this #MotoGPSocial we put the riders to the test with a speed quiz 🏍️💨#ItalianGP 🇮🇹

https://t.co/Oj4AdGB3xp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2026

16:28 Di Giannantonio: “Io cerco di essere il più vicino a Marco e Jorge, per lo spettacolo è meglio quando ci sono tanti piloti per il campionato, da parte mia è meglio che ce ne siano meno”

16:21 Opinioni su incidenti alla prima curva

Bezzecchi: “Alla fine la prima curva dopo la partenza e sempre pericolosa con ogni moto, la MotoGP è più veloce e la frenata è più difficile. Non penso che derivi dai congegni, tutti commettiamo degli errori. Fa parte delle gare”

Di Giannantonio: “Tutti hanno i congegni, viviamo la prima curva insieme solo due volte nel weekend. Se arrivi troppo veloce o lento il punto di frenata è diverso. L’unico aspetto che rende il tutto critico è che in alcune piste ci sono velocità alle quali non siamo abituati. In futuro si può lavorare per arrivare più lenti alla prima curva”

Bagnaia: “Le Mans, Silverstone e Phillip Island sono i più difficili. Al di là di questo non penso che i congegni rendano difficili le partenze perché se li togliamo, rischiamo le impennate”

16:18 Bagnaia su Safety Commission: “E’ difficile convincere gli altri piloti perché si parla di un evento di 30 minuti e magari altri sono impegnati. Per me è molto importante perché il livello di sicurezza è migliorato tanto ma è importante avere più voce ed è necessario che ci siano più persone. Dopo Barcellona abbiamo parlato io Luca, Morbidelli e Vale e abbiamo discusso su cosa migliorare per il futuro. Se facciamo una terza partenza vuol dire che la sicurezza c’è ma devono aiutare le persone ad essere tutti nella stessa situazione. Io sono caduto con una gomma usata delle qualifiche, non era una situazione ideale perché le gomme di ricambio non c’erano”

16:17 Di Giannantonio: “Casanova Savelli e Arrabbiata 1 sono le zone più belle da vedere, devi essere estremamente preciso”

16:15 Ricordo migliore del Mugello nei 50 anni

Bezzecchi: “Io venivo qui da bambino per vedere le gare, ho visto tante vittorie di Vale ma ho anche visto la battaglia tra Simoncelli e Pasini nel 2009, è uno dei più bei ricordi”

Di Giannantonio: “Ero qui in tenda con gli amici, ho visto tante cose assurde da parte dei fans, è una festa fantastica, a volte eccessiva ma si sente tanto la passione”

Bagnaia: “2004 quando Vale vinse con il casco di legno, battaglia fantastica con flag to flag. Uno dei ricordi più belli è la battaglia tra Sic e Pasini, una lotta sotto la pioggia”

16:12 Opinioni su ritorno Marc Marquez

Bezzecchi: “Marc sarà estremamente competitivo, è molto intelligente e sa cosa fare. Non si può mai escludere il campione in carica”

Di Giannantonio: “Abbiamo bisogno del campione del mondo in pista ed è una motivazione extra. Non si può mai tenere fuori un campione dal titolo, sarà in lotta e sarà veloce”

Bagnaia: “Se è tornato è perché può lottare, difficile immaginare che sia qui solo per i punti. E’ preoccupato solo per il braccio ma penso che sarà forte”

16:10 Bagnaia: “Dobbiamo essere realisti, stiamo lavorando bene ma in questo momento Diggia è in condizioni migliori, Aprilia e KTM sono più forti. Per Ducati è una pista forte ma dobbiamo iniziare a lavorare bene da domani. Non mi sto adattando alla moto dagli ultimi due anni, sto faticando parecchio ma stiamo lavorando. Dobbiamo cercare un’altra direzione e magari le soluzioni arriveranno”

16:08 Di Giannantonio: “Sto bene, ho potuto riposarmi. E’ stato un grande spavento ma alla fine si è concluso tutto bene. Il lavoro di squadra fa la differenza, stiamo costruendo partendo dai dati. Tutto è molto più veloce. Ho un casco speciale, l’idea mi è venuta dalla mia macchina da sogno che ho comprato quest’anno”

16:07 Bezzecchi: “Sarebbe bello vincere qui, un sogno. Al momento è solo giovedì, dobbiamo incominciare nel miglior modo possibile. Ci concentriamo un giorno alla volta. Al Montmelò ho faticato per tutto il weekend e speriamo di partire meglio”

16:04 Opinioni su 50esimo GP Mugello

Bezzecchi: “Pista bellissima e rende ogni cosa migliore. Essendo italiani per noi il pubblico è super rumoroso e sentiamo la spinta in più. Alla domenica non riesci più a vedere l’erba per quanto pubblico c’è”

Di Giannantonio: “Ogni volta che vedi questa pista è una sensazione speciale, weekend pazzesco per noi e per i costruttori che rappresentiamo”

Bagnaia: “Weekend migliore della stagione, fantastico arrivare qui con la tua macchina da casa tua. Senti più passione, vedi più gente sul circuito. Il tracciato è uno dei più belli”

16:00 Inizia la conferenza con Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio